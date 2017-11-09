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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России

В согласованном палатой представителей и сенатом военном бюджете США на 2018 финансовый год предусмотрено выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности, отмечается в тексте документа.

Источник: AP 2017

«Разрешить выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)», — говорится в законопроекте. В документе отмечается, что новая ракета будет наземного базирования, ее параметры не должны нарушать обязательства США по РСМД, и Пентагон вправе не начинать создание нового оружия.

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Российская сторона, как отмечают РИА Новости, не согласна с такой позицией и считает действия США прямым нарушением соглашения между СССР (и его правоприемником в лице России) и США.

Договор РСМД, носящий бессрочный характер, подписан в 1987 году в Вашингтоне. Соглашение запрещает странам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил «Военно-промышленному курьеру», что ответом России на возможный выход США из Соглашения об уничтожении баллистических ракет средней и меньшей дальности может стать возобновление производства модернизированных ракет «Курьер».

Угрозы безопасности: масштаб ПРО США
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12 октября 2016© Ньюстюб
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