Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России

Источник: AP 2017

«Разрешить выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)», — говорится в законопроекте. В документе отмечается, что новая ракета будет наземного базирования, ее параметры не должны нарушать обязательства США по РСМД, и Пентагон вправе не начинать создание нового оружия.

Российская сторона, как отмечают РИА Новости, не согласна с такой позицией и считает действия США прямым нарушением соглашения между СССР (и его правоприемником в лице России) и США.

Договор РСМД, носящий бессрочный характер, подписан в 1987 году в Вашингтоне. Соглашение запрещает странам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.