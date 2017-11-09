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15:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск на Форум межрегионального сотрудничества

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

В столице Южного Урала глава государства встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Лидеры двух стран примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества и подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между РФ и республикой Казахстан. Кроме того, в присутствии президентов будет подписан пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Также Владимир Путин посетит Челябинский компрессорный завод и ознакомится с экспозицией выставки «Развитие человеческого капитала». Из Челябинска президент России направится во Вьетнам на саммит АТЭС.

Напомним, на сегодняшнем форуме говорилось, что Россия и Казахстан заинтересованы в развитии совместного туризма. Также страны разработают перечень рабочих профессий, которые необходимы для предприятий.

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