Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск на Форум межрегионального сотрудничества
Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск. Об этом Накануне.RU сообщили в
Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск. Об этом Накануне.RU сообщили в
В столице Южного Урала глава государства встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Лидеры двух стран примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества и подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между РФ и республикой Казахстан. Кроме того, в присутствии президентов будет подписан пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.
Также Владимир Путин посетит Челябинский компрессорный завод и ознакомится с экспозицией выставки «Развитие человеческого капитала». Из Челябинска президент России направится во Вьетнам на саммит АТЭС.
Напомним, на сегодняшнем форуме говорилось, что Россия и Казахстан заинтересованы в развитии совместного туризма. Также страны разработают перечень рабочих профессий, которые необходимы для предприятий.