Дрозденко пообещал видеонаблюдение за мемориалом погибшим над Синаем

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил негодование поступком тех, кто посягнул на память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году детей. Узнав об этом циничном акте вандализма, глава региона пообещал установку видеокамер для наблюдения за мемориальным комплексом, передает сегодня, 9 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, накануне у мемориала «Сад памяти» в городе Всеволожск Ленинградской области, созданного в память об этой авиакатастрофе, были выкопаны шесть елей, символизирующих погибших при крушении детей.

«Меня искренне расстраивает акт вандализма, который совершен на памятнике погибшим рад Синаем, который мы совсем недавно открыли в городе Всеволожске. Вдвойне обидно, что украли ёлочки, потому что они были высажены по числу погибших детей этого трагического рейса», — сказал Александр Дрозденко, пообещав, что на мемориале будет установлено видеонаблюдение.

Он добавил, что его удивляет, что кто-то мог совершить такой варварский поступок. Эти люди, по словам губернатора, «потеряли честь, и достоинство, и совесть».

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Сад памяти» открылся во Всеволожске 31 октября 2017 года, во вторую годовщину трагедии. В церемонии участвовали родственники погибших, а также министр транспорта Максим Соколов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На аллее вдоль Дороги Жизни высадили 128 красных кленов по числу погибших семей и 25 елей, символизирующих прерванные детские судьбы. В настоящее время все шесть деревьев заменены на новые.