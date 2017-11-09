Дрозденко пообещал видеонаблюдение за мемориалом погибшим над Синаем
Губернатор назвал кражу елей, символизирующих погибших детей, бесчестным поступком.
Губернатор назвал кражу елей, символизирующих погибших детей, бесчестным поступком.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил негодование поступком тех, кто посягнул на память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году детей. Узнав об этом циничном акте вандализма, глава региона пообещал установку видеокамер для наблюдения за мемориальным комплексом, передает сегодня, 9 ноября, корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, накануне у мемориала «Сад памяти» в городе Всеволожск Ленинградской области, созданного в память об этой авиакатастрофе, были выкопаны шесть елей, символизирующих погибших при крушении детей.
«Меня искренне расстраивает акт вандализма, который совершен на памятнике погибшим рад Синаем, который мы совсем недавно открыли в городе Всеволожске. Вдвойне обидно, что украли ёлочки, потому что они были высажены по числу погибших детей этого трагического рейса», — сказал Александр Дрозденко, пообещав, что на мемориале будет установлено видеонаблюдение.
Он добавил, что его удивляет, что
Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Сад памяти» открылся во Всеволожске 31 октября 2017 года, во вторую годовщину трагедии. В церемонии участвовали родственники погибших, а также министр транспорта Максим Соколов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
На аллее вдоль Дороги Жизни высадили 128 красных кленов по числу погибших семей и 25 елей, символизирующих прерванные детские судьбы. В настоящее время все шесть деревьев заменены на новые.
В крушении российского самолета в Египте два года назад погибли 224 человека. Большинство из них были жителями