В Петропавловском районе назначили главу администрации

Райсовет народных депутатов объявил конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Петропавловского района 28 сентября 2017 года. Заявки поступили от двух соискателей — исполняющего обязанности главы администрации Петропавловского муниципального района Юрия Шевченко и исполняющего обязанности начальника отдела программ и развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Сергея Лещенко.
Конкурс состоял из двух этапов. В состав комиссии по проведению конкурса вошли восемь человек. Первое заседание, на котором приняли решение о регистрации кандидатов и их допуске к конкурсу, состоялось в среду, 1 ноября. На втором этапе члены комиссии провели собеседования с соискателями и решили представить обе кандидатуры на рассмотрение сессии райсовета в среду, 8 ноября. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Шевченко.
Юрий Шевченко родился в селе Черкасск Павловского района 27 июня 1971 года. Окончил ВГУ по специальности «Физика» в 1993 году. Трудовую деятельность начал учителем физики и информатики в Русско-Буйловской средней школе Павловского района в августе 1993 года. Занимал должность главы Русско-Буйловского сельского поселения с 2005 года. Переизбирался в 2010 и в 2015 годах. Женат, имеет двух дочерей. Юрия Шевченко назначили заместителем главы администрации Петропавловского муниципального района 1 июня 2017 года. Он исполнял обязанности главы администрации Петропавловского муниципального района с 16 июня 2017 года.