В Петропавловском районе назначили главу администрации

Источник: РИА "Воронеж"

Райсовет народных депутатов объявил конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Петропавловского района 28 сентября 2017 года. Заявки поступили от двух соискателей — исполняющего обязанности главы администрации Петропавловского муниципального района Юрия Шевченко и исполняющего обязанности начальника отдела программ и развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Сергея Лещенко.

Конкурс состоял из двух этапов. В состав комиссии по проведению конкурса вошли восемь человек. Первое заседание, на котором приняли решение о регистрации кандидатов и их допуске к конкурсу, состоялось в среду, 1 ноября. На втором этапе члены комиссии провели собеседования с соискателями и решили представить обе кандидатуры на рассмотрение сессии райсовета в среду, 8 ноября. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Шевченко.

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