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15:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Петропавловском районе назначили главу администрации

Юрия Шевченко назначили главой администрации Петропавловского района на II сессии райсовета народных депутатов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в администрации Петропавловского района в четверг, 9 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Райсовет народных депутатов объявил конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Петропавловского района 28 сентября 2017 года. Заявки поступили от двух соискателей — исполняющего обязанности главы администрации Петропавловского муниципального района Юрия Шевченко и исполняющего обязанности начальника отдела программ и развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Сергея Лещенко.

Конкурс состоял из двух этапов. В состав комиссии по проведению конкурса вошли восемь человек. Первое заседание, на котором приняли решение о регистрации кандидатов и их допуске к конкурсу, состоялось в среду, 1 ноября. На втором этапе члены комиссии провели собеседования с соискателями и решили представить обе кандидатуры на рассмотрение сессии райсовета в среду, 8 ноября. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Шевченко.

Справка РИА «Воронеж»

Юрий Шевченко родился в селе Черкасск Павловского района 27 июня 1971 года. Окончил ВГУ по специальности «Физика» в 1993 году. Трудовую деятельность начал учителем физики и информатики в Русско-Буйловской средней школе Павловского района в августе 1993 года. Занимал должность главы Русско-Буйловского сельского поселения с 2005 года. Переизбирался в 2010 и в 2015 годах. Женат, имеет двух дочерей. Юрия Шевченко назначили заместителем главы администрации Петропавловского муниципального района 1 июня 2017 года. Он исполнял обязанности главы администрации Петропавловского муниципального района с 16 июня 2017 года.

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