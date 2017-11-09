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15:55 (мск), источник: Tengrinews

Казахстан подготовил закон об отмене соглашения с Кыргызстаном

Министерством национальной экономики Казахстана разработан законопроект предусматривающий денонсацию договора, по которому планировалось выделить 100 миллионов долларов Кыргызстану с целью содействия интеграции в ЕАЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно пояснительной записке, Кыргызстан 23 октября 2017 года проинформировал казахстанскую сторону об отмене договора со своей стороны. В связи с этим, как сообщается, и был разработан законопроект, который планируют направить в Мажилис Парламента РК.

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Отметим, 9 ноября 2017 года, как сообщает РИА Новости, парламент Кыргызстана в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Средства предполагалось направить на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, строительство ветеринарных лабораторий, модернизацию испытательных лабораторий и другие крупные мероприятия.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что, в случае денонсации договора с Кыргызстаном, решение по заложенным на поддержку КР 100 миллионам долларов, будет приниматься в феврале 2018 года.

«Сначала надо завершить процедуру денонсации (объявление недействительным — прим.) договора. Это непростая процедура. Мы этот договор ратифицировали, он прошел в Парламент. Для того чтобы его денонсировать, нам необходимо пройти внутренние процедуры. После того как будут окончательно завершены процедуры, будет принято решение. Скорее всего, это будет на уточнении в феврале следующего года», — пояснил министр в кулуарах после заседания правительства.

Также, депутат Мажилиса Маулен Ашибаев отметил, что в случае денонсации договора эти средства можно потратить на развитие социальной сферы Казахстана.

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