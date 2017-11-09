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15:45 (мск), источник: СуперОмск

Шкуренко отказался от предложения возглавить штаб Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, изъявившая желание поучаствовать в президентской кампании, начала поиск руководителей своих штабов в регионах Сибири.

Источник: РИА "Новости"

О вакансиях руководителей штабов в Томске, Иркутске, Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерово и Тюмени объявил глава региональной сети штабов Ксении Собчак Тимур Валеев.

Начиная с 9 ноября, желающие стать координаторами региональных штабов кандидатки Собчак могут отправлять резюме Валееву.

Ранее о желании поддержать Ксению Собчак, причем не только своим голосом, но и не символическим взносом высказался известный омский ритейлер Виктор Шкуренко. На предложение «СуперОмска» возглавить штаб своего фаворита, Шкуренко, впрочем, ответить отказался.

«Конечно же, я бы не хотел быть руководителем штаба, у меня достаточно собственных дел. Но я разделяю позицию Ксении Собчак. Мне понравилась ее программа, с которой я ознакомился. Готов оказать финансовую помощь, как частное лицо», — отметил Виктор Шкуренко в беседе с корреспондентом «СуперОмска».

Бизнесмен также добавил, что уже направил свою заявку команде Собчак о желании оказать финансовую помощь кандидату.

Выборы президента в России состоятся 18 марта 2018 года.

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