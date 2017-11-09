Шкуренко отказался от предложения возглавить штаб Собчак

Ранее о желании поддержать Ксению Собчак, причем не только своим голосом, но и не символическим взносом высказался известный омский ритейлер Виктор Шкуренко. На предложение «СуперОмска» возглавить штаб своего фаворита, Шкуренко, впрочем, ответить отказался.

«Конечно же, я бы не хотел быть руководителем штаба, у меня достаточно собственных дел. Но я разделяю позицию Ксении Собчак. Мне понравилась ее программа, с которой я ознакомился. Готов оказать финансовую помощь, как частное лицо», — отметил Виктор Шкуренко в беседе с корреспондентом «СуперОмска».