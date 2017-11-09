Назарбаев прибыл в Россию для встречи с Путиным
Нурсултан Назарбаев совершает рабочий визит в Российскую Федерацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
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Нурсултан Назарбаев совершает рабочий визит в Российскую Федерацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«Нурсултан Назарбаев прибыл в город Челябинск для участия в XIV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита ожидается встреча главы государства с президентом России Владимиром Путиным.