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17:05 (мск), источник: Калининград.Ru

В администрации Калининграда нашли замену Александру Зуеву

В мэрии Калининграда назначили нового председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов. Исполняющей обязанности руководителя и заместителя главы администрации стала Анна Луконина.

В четверг, 9 ноября, мэр Александр Ярошук представил её коллективу комитета. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Анна Луконина окончила Московскую государственную геологоразведочную академию имени С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление на предприятии». Ранее она работала в представительстве Калининградской области при правительстве РФ на должности замруководителя, в администрации Владивостока, а также была помощником члена Совета Федерации.

До июля 2017 года пост председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации занимал Александр Зуев. По сведениям Калининград.Ru, он написал заявление об уходе после «серьёзного разговора» с главой города Александром Ярошуком. С лета и.о. председателя комитета был Сергей Румянцев. Он остался работать в своей прежней должности — заместителя руководителя ведомства.

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