В администрации Калининграда нашли замену Александру Зуеву

В четверг, 9 ноября, мэр Александр Ярошук представил её коллективу комитета. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Анна Луконина окончила Московскую государственную геологоразведочную академию имени С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление на предприятии». Ранее она работала в представительстве Калининградской области при правительстве РФ на должности замруководителя, в администрации Владивостока, а также была помощником члена Совета Федерации.