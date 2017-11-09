В администрации Калининграда нашли замену Александру Зуеву

В четверг, 9 ноября, мэр Александр Ярошук представил её коллективу комитета. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Анна Луконина окончила Московскую государственную геологоразведочную академию имени С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление на предприятии». Ранее она работала в представительстве Калининградской области при правительстве РФ на должности замруководителя, в администрации Владивостока, а также была помощником члена Совета Федерации.
До июля 2017 года пост председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации занимал Александр Зуев. По сведениям Калининград.Ru, он написал заявление об уходе после «серьёзного разговора» с главой города Александром Ярошуком. С лета и.о. председателя комитета был Сергей Румянцев. Он остался работать в своей прежней должности — заместителя руководителя ведомства.