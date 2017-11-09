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17:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Гордума планирует рассмотреть переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему в декабре 2017 года

«Изменения в Устав Нижнего Новгорода по одноглавой системе будут приняты на заседании нижегородской Думы в декабре», — об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 9 ноября 2017 года.

Источник: Reuters

По ее словам, 9 ноября на сайте Гордумы был опубликован проект решения Гордумы «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», касающийся перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему.

«Проект решения Гордумы опубликован по закону — не менее чем за 30 дней до рассмотрения его Думой. На Думе в декабре изменения будут приняты. Что касается публичных слушаний — в том случае, если Устав изменяется в полном соответствии с федеральным или областным законодательством — публичные слушания не обязательны», — рассказала Елизавета Солонченко.

Напомним, что 26 октября Заксобрание Нижегородской области приняло закон о переходе областного центра на одноглавую систему управления. Предлагаемая процедура избрания «единого главы» мало чем отличается от пока действующей процедуры избрания сити-менеджера — с поправкой на то, что главе администрации придется исполнять полномочия главы местного самоуправления. При принятии закона главу города будет избирать Дума Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Общее число членов комиссии будет установлено Гордумой, она же назначит половину ее членов, вторую половину определяет губернатор.

Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа. Должно быть выдвинуто не менее двух кандидатов. Избранным на должность главы города считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов городской Думы. Срок его полномочий составит пять лет.

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