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11:14 (мск), источник: Мослента

Собянин запустил собственный сайт

Там мэр Москвы планирует объяснять свои непопулярные решения.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил собственный сайт, где планирует делиться с жителями столицы своим мнением относительно различных вопросов из жизни города. Об этом градоначальник в четверг, 9 ноября, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Собянина, на сайте он, в частности, попытается объяснить мотивы принятия решений, которые затрагивают большинство горожан.

Почему принимаются именно такие решения, которые касаются непосредственно вас, города и района, в котором вы живете? Какие мотивы двигают мной? И что будет, если эти решения не принимать? Не все решения популярны, многие кажутся спорными и проблематичными. В моем блоге я постараюсь объяснить, почему они были приняты.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Он также подчеркнул, что нуждается в поддержке жителей и всегда готов прислушаться к их советам, которые помогут избежать ошибок в управлении городом.

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