Собянин запустил собственный сайт

Почему принимаются именно такие решения, которые касаются непосредственно вас, города и района, в котором вы живете? Какие мотивы двигают мной? И что будет, если эти решения не принимать? Не все решения популярны, многие кажутся спорными и проблематичными. В моем блоге я постараюсь объяснить, почему они были приняты.

Сергей Собянин Мэр Москвы