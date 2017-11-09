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16:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Павлодарской областью Казахстана

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Сегодня в Челябинске в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана было подписано соглашение между Правительством Республики Башкортостан и Акиматом Павлодарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Подписи под документом поставили Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Аким Павлодарской области Булат Бакауов.

Соглашение подписано с целью развития двухсторонних связей и содействия экономическому сотрудничеству регионов. В соответствии с соглашением регионы будут сотрудничать в области химической и нефтехимической промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, транспорта, науки, культуры, образования, молодёжной политики, спорта и туризма. Также предполагается поддержка общественных объединений, занимающихся сохранением и развитием родного языка и национальной культуры.

— Мы, безусловно, ищем точки соприкосновения — те, которые есть и у нас, и в Павлодарской области. Павлодарская область располагает нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленностью. Павлодарский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает примерно 6 млн тонн нефти. Башкортостан существенно больше — 27 млн тонн. Но дело не в этом. Дело в том, что есть точки соприкосновения, возможности работы для нашего Башкортостанского нефтегазохимического кластера в Павлодарской области, — рассказал Рустэм Хамитов. — Мы договорились о том, что обменяемся делегациями, посмотрим. Уверен, что сможем использовать возможности наших нефтяников, производственников, проектировщиков в интересах Павлодарской области.

После подписания Рустэм Хамитов посетил выставку «Развитие человеческого капитала», которая проходит в рамках форума, а также ознакомился с экспозицией «Аркаимский мир урало-казахстанских степей».

— Мы с делегацией Башкортостана сравнительно недавно были в Челябинской области. Я посетил многие заводы на территории города. Хочу сказать, что сегодня их продукция представлена. В частности, впечатляет экспозиция «Транснефти». Замечательные устройства, механизмы. Всё это производится здесь, и это очень интересно, — отметил Рустэм Хамитов. — Кроме того, на стенде, посвящённом образованию, посмотрели варианты дуального образования, когда выпускник школы, техникума, института, университета одновременно проходит производственную практику и, тем самым, уже подготовленным приходит на производство. В целом, безусловно, всё интересно, востребовано. Всё это нужно в Башкортостане.

По объёму внешнеторгового оборота Казахстан занимает четвёртое место среди зарубежных стран — партнёров Башкортостана и первое — среди стран СНГ. В 2016 году объём взаимной торговли между Башкортостаном и Казахстаном составил более 375 млн долларов. Более 90 процентов этой суммы (342 млн долларов) приходится на экспорт из республики. В числе основных товаров, которые Башкортостан поставляет в Казахстан, — нефтепродукты и продукты химической промышленности, гербициды, минеральные удобрения, сода кальцинированная и каустическая, каучук, продукция деревообработки, стекло, прокат чёрных металлов, строительные материалы, нефтепромысловое оборудование, транспортная техника и другие изделия. В республику ввозятся стальной прокат, сырьё для производства минеральных удобрений, оборудование, мукомольно-крупяная продукция.

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