Подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Павлодарской областью Казахстана

Соглашение подписано с целью развития двухсторонних связей и содействия экономическому сотрудничеству регионов. В соответствии с соглашением регионы будут сотрудничать в области химической и нефтехимической промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, транспорта, науки, культуры, образования, молодёжной политики, спорта и туризма. Также предполагается поддержка общественных объединений, занимающихся сохранением и развитием родного языка и национальной культуры.

— Мы, безусловно, ищем точки соприкосновения — те, которые есть и у нас, и в Павлодарской области. Павлодарская область располагает нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленностью. Павлодарский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает примерно 6 млн тонн нефти. Башкортостан существенно больше — 27 млн тонн. Но дело не в этом. Дело в том, что есть точки соприкосновения, возможности работы для нашего Башкортостанского нефтегазохимического кластера в Павлодарской области, — рассказал Рустэм Хамитов. — Мы договорились о том, что обменяемся делегациями, посмотрим. Уверен, что сможем использовать возможности наших нефтяников, производственников, проектировщиков в интересах Павлодарской области.

После подписания Рустэм Хамитов посетил выставку «Развитие человеческого капитала», которая проходит в рамках форума, а также ознакомился с экспозицией «Аркаимский мир урало-казахстанских степей».

— Мы с делегацией Башкортостана сравнительно недавно были в Челябинской области. Я посетил многие заводы на территории города. Хочу сказать, что сегодня их продукция представлена. В частности, впечатляет экспозиция «Транснефти». Замечательные устройства, механизмы. Всё это производится здесь, и это очень интересно, — отметил Рустэм Хамитов. — Кроме того, на стенде, посвящённом образованию, посмотрели варианты дуального образования, когда выпускник школы, техникума, института, университета одновременно проходит производственную практику и, тем самым, уже подготовленным приходит на производство. В целом, безусловно, всё интересно, востребовано. Всё это нужно в Башкортостане.