Полтавченко объяснил разницу между захоронениями и местами погребения

Поскольку закон о похоронном деле, как указано в ответе, называет местами погребения «участки земли с сооружаемыми на них кладбищами… стенами скорби… крематориями… иными зданиями и сооружениями для осуществления погребения», а старые военные и неизвестные захоронения таковыми не являются, то, делает вывод губернатор, нормы, которые бы регулировали обследование местности перед какими-либо работами на территориях боевых действий, противоречили бы целям правового регулирования. То есть, из сказанного можно сделать вывод о том, что нельзя обязать кого-либо заранее обследовать перед стройкой земли, где велись боевые действия, где были концентрационные лагеря или массовые репрессии.
Поводом для запроса послужил скандал с обнаружением воинского захоронения на территории будущей развязки, строящейся перед Экспофорумом.
Полтавченко также проинформировал депутата, что работы на объекте приостановлены, а останки, обнаруженные там, отправлены на экспертизу, результаты которой будут известны 20 ноября. Минобороны будет проводить на участке поисковые работы. В ответе отмечено, что стройка будет приостановлена до их завершения.