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16:33 (мск), источник: Фонтанка

Полтавченко объяснил разницу между захоронениями и местами погребения

Старые военные и ранее неизвестные захоронения не являются местами погребения, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата городского парламента Бориса Вишневского. Как рассказал сам депутат «Фонтанке», ответ получен 9 ноября.

Поскольку закон о похоронном деле, как указано в ответе, называет местами погребения «участки земли с сооружаемыми на них кладбищами… стенами скорби… крематориями… иными зданиями и сооружениями для осуществления погребения», а старые военные и неизвестные захоронения таковыми не являются, то, делает вывод губернатор, нормы, которые бы регулировали обследование местности перед какими-либо работами на территориях боевых действий, противоречили бы целям правового регулирования. То есть, из сказанного можно сделать вывод о том, что нельзя обязать кого-либо заранее обследовать перед стройкой земли, где велись боевые действия, где были концентрационные лагеря или массовые репрессии.

Поводом для запроса послужил скандал с обнаружением воинского захоронения на территории будущей развязки, строящейся перед Экспофорумом.

Полтавченко также проинформировал депутата, что работы на объекте приостановлены, а останки, обнаруженные там, отправлены на экспертизу, результаты которой будут известны 20 ноября. Минобороны будет проводить на участке поисковые работы. В ответе отмечено, что стройка будет приостановлена до их завершения.

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