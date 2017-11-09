Полтавченко объяснил разницу между захоронениями и местами погребения

Поскольку закон о похоронном деле, как указано в ответе, называет местами погребения «участки земли с сооружаемыми на них кладбищами… стенами скорби… крематориями… иными зданиями и сооружениями для осуществления погребения», а старые военные и неизвестные захоронения таковыми не являются, то, делает вывод губернатор, нормы, которые бы регулировали обследование местности перед какими-либо работами на территориях боевых действий, противоречили бы целям правового регулирования. То есть, из сказанного можно сделать вывод о том, что нельзя обязать кого-либо заранее обследовать перед стройкой земли, где велись боевые действия, где были концентрационные лагеря или массовые репрессии.