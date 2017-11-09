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18:05 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские депутаты внесли в парламент поправки в закон «Об инвестициях»

«Законопроект внесен депутатами Палаты представителей и сейчас находится на стадии подготовки к первому чтению», — проинформировал Владислав Щепов.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты внесли в парламент поправки в закон «Об инвестициях».

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Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов.

«Законопроект внесен депутатами Палаты представителей и сейчас находится на стадии подготовки к первому чтению», — проинформировал Владислав Щепов.

По его словам, упомянутый документ направлен на защиту прав инвесторов. В частности, одна из его новаций касается расчета стоимости имущества, которое может быть национализировано или реквизировано. Другая новация затрагивает вопрос иммунитета государства в судебных разбирательствах.

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