Белорусские депутаты внесли в парламент поправки в закон «Об инвестициях»

Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов.

«Законопроект внесен депутатами Палаты представителей и сейчас находится на стадии подготовки к первому чтению», — проинформировал Владислав Щепов.

По его словам, упомянутый документ направлен на защиту прав инвесторов. В частности, одна из его новаций касается расчета стоимости имущества, которое может быть национализировано или реквизировано. Другая новация затрагивает вопрос иммунитета государства в судебных разбирательствах.