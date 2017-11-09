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17:01 (мск), источник: РИА Новости

Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иноагента

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, заявили РИА Новости в RT America.

Источник: РИА Новости

«Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании», — добавили на телеканале, сославшись на требование американских властей.

В ноябре сообщалось, что юристы RT предоставили в американский Минюст огромное количество аргументации, объясняющей, почему канал не должен становиться иностранным агенто.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу RT. Помимо обязательства зарегистрироваться в качестве иноагента, в конгрессе идет разбирательство по поводу возможного «влияния RT через соцсети на президентские выборы».

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. Компания объяснила это решение расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США могут быть приняты ответные меры. Например, рассматривается возможность признания американских СМИ иностранными агентами.

По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, канал не испытывает ни в одной стране.

Симоньян: «Твиттер» предлагал RT много долларов за рекламу на время президентских выборов в США
Во время загрузки произошла ошибка.
27 октября© Ньюстюб
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