Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иноагента

Источник: РИА Новости

«Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании», — добавили на телеканале, сославшись на требование американских властей.

В ноябре сообщалось, что юристы RT предоставили в американский Минюст огромное количество аргументации, объясняющей, почему канал не должен становиться иностранным агенто.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу RT. Помимо обязательства зарегистрироваться в качестве иноагента, в конгрессе идет разбирательство по поводу возможного «влияния RT через соцсети на президентские выборы».

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. Компания объяснила это решение расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США могут быть приняты ответные меры. Например, рассматривается возможность признания американских СМИ иностранными агентами.