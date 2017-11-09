Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иноагента
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, заявили РИА Новости в RT America.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, заявили РИА Новости в RT America.
«Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании», — добавили на телеканале, сославшись на требование американских властей.
В ноябре сообщалось, что юристы RT предоставили в американский Минюст огромное количество аргументации, объясняющей, почему канал не должен становиться иностранным агенто.
В последнее время США пытаются максимально осложнить работу RT. Помимо обязательства зарегистрироваться в качестве иноагента, в конгрессе идет разбирательство по поводу возможного «влияния RT через соцсети на президентские выборы».
В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. Компания объяснила это решение расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.
Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США могут быть приняты ответные меры. Например, рассматривается возможность признания американских СМИ иностранными агентами.
По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, канал не испытывает ни в одной стране.