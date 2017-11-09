«Повод для встречи хороший». О чем Назарбаев поговорил с Путиным
Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Встреча глав двух государств прошла на Форуме межрегионального сотрудничества в Челябинске.
«Повод для нашей встречи очень хороший — сотрудничество регионов. Это была Ваша инициатива, я помню, такое мероприятие проводить. И она оказалась очень удачной, успешной и полезной. Я очень рад Вас приветствовать здесь, в одном из индустриальных центров России», — сказал Владимир Путин.
Президент Казахстана отметил, что Челябинск связан с его металлургической молодостью и раньше он не раз бывал здесь.
«Я побывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. (…) Я очень рад еще раз встретиться в этом году с Вами», — сказал Нурсултан Назарбаев.
Также Глава государства отметил что межрегиональное сотрудничество двух стран постоянно развивается.
«За последние девять месяцев товарный обмен между нашими странами возрос на 31 процент. Я знаю, что наши министерства поработали над 30 соглашениями межрегиональными и 10
Напомним, Президент Казахстана прибыл в Россию для участия в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.