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17:15 (мск), источник: Tengrinews

«Повод для встречи хороший». О чем Назарбаев поговорил с Путиным

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Встреча глав двух государств прошла на Форуме межрегионального сотрудничества в Челябинске.

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«Повод для нашей встречи очень хороший — сотрудничество регионов. Это была Ваша инициатива, я помню, такое мероприятие проводить. И она оказалась очень удачной, успешной и полезной. Я очень рад Вас приветствовать здесь, в одном из индустриальных центров России», — сказал Владимир Путин.

Президент Казахстана отметил, что Челябинск связан с его металлургической молодостью и раньше он не раз бывал здесь.

«Я побывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. (…) Я очень рад еще раз встретиться в этом году с Вами», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства отметил что межрегиональное сотрудничество двух стран постоянно развивается.

«За последние девять месяцев товарный обмен между нашими странами возрос на 31 процент. Я знаю, что наши министерства поработали над 30 соглашениями межрегиональными и 10 инвест-проектами. Каждая наша встреча — это решения крупнейших задач. Я думаю, сегодняшние встречи будут иметь большое значение для сотрудничества между нашими государствами», — заключил он.

Напомним, Президент Казахстана прибыл в Россию для участия в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

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