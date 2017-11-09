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17:07 (мск), источник: Uralpress.ru

Владимир Путин ознакомился с новым производством Челябинского компрессорного завода

Президент России Владимир Путин посетил Челябинский компрессорный завод и пообщался с рабочими предприятия в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.

Напомним, сегодня, 9 ноября, глава государства принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин ознакомился с процессом нового производства, запущенного в начале года на Челябинском компрессорном заводе, осмотрел цеха листообработки и готовой продукции. Президент также общался с рабочими предприятия и ответил на ряд их вопросов.

Владимира Путина сопровождали полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Челябинского компрессорного завода Альберт Ялалетдинов.

Сейчас президент России встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они примут участие в пленарном заседании форума.

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