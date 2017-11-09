Владимир Путин ознакомился с новым производством Челябинского компрессорного завода

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин ознакомился с процессом нового производства, запущенного в начале года на Челябинском компрессорном заводе, осмотрел цеха листообработки и готовой продукции. Президент также общался с рабочими предприятия и ответил на ряд их вопросов.