Владимир Путин ознакомился с новым производством Челябинского компрессорного завода
Президент России Владимир Путин посетил Челябинский компрессорный завод и пообщался с рабочими предприятия в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.
Президент России Владимир Путин посетил Челябинский компрессорный завод и пообщался с рабочими предприятия в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.
Напомним, сегодня, 9 ноября, глава государства принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Владимира Путина сопровождали полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Челябинского компрессорного завода Альберт Ялалетдинов.
Сейчас президент России встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они примут участие в пленарном заседании форума.