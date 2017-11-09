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17:34 (мск), источник: Городской репортер

Владимир Бабин стал министром культуры Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о назначении министром культуры Ростовской области Владимира Бабина, сообщает пресс-служба главы региона.

До назначения Владимир Бабин на протяжении четырех лет работал председателем комитета по молодежной политике области.

Владимир Бабин родился в селе Песчанокопском Ростовской области, учился в Северо-Кавказской академии государственной службы. С 2003 по 2008 гг. он возглавлял Рассыпненское сельское поселение Песчанокопского района, с 2008 до 2013 гг. работал на различных должностях в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления управления по работе с муниципальными образованиями сначала администрации области, а затем министерства внутренней и информационной политики региона.

Напомним, ранее министром культуры Ростовской области был Александр Резванов, он покинул пост по собственному желанию в начале октября, чтобы возобновить научную деятельность.

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