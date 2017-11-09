Владимир Бабин стал министром культуры Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о назначении министром культуры Ростовской области Владимира Бабина, сообщает
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о назначении министром культуры Ростовской области Владимира Бабина, сообщает
До назначения Владимир Бабин на протяжении четырех лет работал председателем комитета по молодежной политике области.
Владимир Бабин родился в селе Песчанокопском Ростовской области, учился в
Напомним, ранее министром культуры Ростовской области был Александр Резванов, он покинул пост по собственному желанию в начале октября, чтобы возобновить научную деятельность.