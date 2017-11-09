Владимир Бабин стал министром культуры Ростовской области

Владимир Бабин родился в селе Песчанокопском Ростовской области, учился в Северо-Кавказской академии государственной службы. С 2003 по 2008 гг. он возглавлял Рассыпненское сельское поселение Песчанокопского района, с 2008 до 2013 гг. работал на различных должностях в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления управления по работе с муниципальными образованиями сначала администрации области, а затем министерства внутренней и информационной политики региона.