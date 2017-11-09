В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции
ДУБАЙ, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд
ДУБАЙ, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд
«Семь человек из 208 задержанных в связи с расследованием дел о коррупции отпущены на свободу», — отметил генпрокурор.
Он отказался на этом этапе сообщить личные данные задержанных, сославшись на тайну следствия.
В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.