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18:07 (мск), источник: РИА Новости

В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции

ДУБАЙ, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, заявил о задержании 208 человек в рамках расследования коррупционных дел, семеро человек отпущены на свободу, сообщила газета «Аш-Шарк аль-аусат».

Источник: РИА Новости
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«Семь человек из 208 задержанных в связи с расследованием дел о коррупции отпущены на свободу», — отметил генпрокурор.

Он отказался на этом этапе сообщить личные данные задержанных, сославшись на тайну следствия.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

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7 ноября© Ньюстюб
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