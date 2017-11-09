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18:46 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров принял участие в российско-казахстанском форуме

С 8 по 9 ноября 2017 года в Челябинске состоялся XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема мероприятия — развитие человеческого капитала. В работе форума участвует президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Глава Российского государства посетил Челябинский компрессорный завод. Также Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Лидеры двух стран примут участие в форуме межрегионального сотрудничества и подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Кроме того, в присутствии президентов будет подписан пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Среди участников — руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.

В работе форума принимает участие врио губернатора Дмитрий Азаров. Самарская область активно развивает сотрудничество с соседней республикой, Казахстан традиционно является одним из основных торговых партнеров региона. Так, объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Казахстан за I полугодие 2017 года составил $ 204,7 млн (на 51,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года).

Самарская область и Республика Казахстан активно сотрудничают во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Большая часть продукции агропромышленного сектора Казахстана поступает именно на самарский рынок. Самарские предприятия, в свою очередь, активно сотрудничают с казахскими партнерами в области машиностроения, электроэнергетики, идет расширение рынка сбыта автомобилей производства ОАО «АвтоВАЗ».

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. В рамках форума были проведены различные тематические сессии, заседание российско-казахстанского делового совета, форум ректоров вузов России и Казахстана, подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, организованы встречи с экспертным сообществом.

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