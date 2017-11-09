Дмитрий Азаров принял участие в российско-казахстанском форуме

Источник: РИА "Новости"

Глава Российского государства посетил Челябинский компрессорный завод. Также Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Лидеры двух стран примут участие в форуме межрегионального сотрудничества и подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Кроме того, в присутствии президентов будет подписан пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Среди участников — руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.

В работе форума принимает участие врио губернатора Дмитрий Азаров. Самарская область активно развивает сотрудничество с соседней республикой, Казахстан традиционно является одним из основных торговых партнеров региона. Так, объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Казахстан за I полугодие 2017 года составил $ 204,7 млн (на 51,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года).

Самарская область и Республика Казахстан активно сотрудничают во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Большая часть продукции агропромышленного сектора Казахстана поступает именно на самарский рынок. Самарские предприятия, в свою очередь, активно сотрудничают с казахскими партнерами в области машиностроения, электроэнергетики, идет расширение рынка сбыта автомобилей производства ОАО «АвтоВАЗ».