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10:41 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижний Новгород и ННГУ заключили соглашение по развитию взаимного сотрудничества

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко и ректор ННГУ им. Лобачевского Евгений Чупрунов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом пресс-служба нижегородской Думы сообщила 9 ноября 2017 года.

Источник: Reuters

Согласно информации, в рамках совместной работы планируется кадровое и экспертное сопровождение деятельности муниципальных органов власти со стороны университета, предусматривается реализация совместных проектов в рамках совершенствования деятельности муниципальных органов власти и повышения качества учебного процесса в Институте экономики и предпринимательства ННГУ.

Соглашение предполагает взаимодействие в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика РФ». Уже сегодня ведется образовательно-экспертная поддержка со стороны Института экономики и предпринимательства муниципальной «Программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Нижнем Новгороде». Город принимает непосредственное участие в работе ежегодного студенческого «Фестиваля предпринимательских идей».

Участники встречи отметили, что подписание соглашения происходит во время Международной недели науки и мира, отмечаемой под эгидой Организации объединенных наций (ООН).

«Министерство образования и науки России объявило новую программу, идея которой заключается в том, что ресурсы университетов должны использоваться для развития региона. Сегодня мы зафиксировали, что мы будем работать совместно с властью, чтобы развивать наш город. В Нижнем Новгороде учатся и работают около 30 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей и, когда они будут обсуждать городские проекты, они окажутся “в теме”, а значит, решения, принимаемые за стенами Кремля, будут овладевать массами — это важная социальная задача», — подчеркнул Чупрунов.

«Сейчас в муниципалитете принимается много важных и серьезных программ по развитию города. Ведущий вуз региона включается в профессиональную экспертную оценку муниципальных программ. Например, в повестку дня ноябрьского заседания городской Думы внесен вопрос о рассмотрении “Программы развития предпринимательства” — и нам важно получить экспертное заключение как самих преподавателей университета, которые являются специалистами в этой области, так и студентов, которые являются будущими предпринимателями», — сказала Солонченко.

Практически каждую неделю в муниципалитете обсуждаются предложения по внедрению цифровых технологий — и в этих вопросах эксперты ННГУ способны выбрать наиболее передовые и оптимальные для города решения.

Глава города напомнила, что сотрудничество с ННГУ осуществляется давно: в 2014 году было подписано соглашение о создании университетской школы на базе школы № 113, проводился студенческий фестиваль предпринимательских проектов, а сейчас существующие взаимовыгодные отношения закрепляются на бумаге, чтобы в дальнейшем можно было развивать сотрудничество.

«Научный подход используется сейчас во всех отраслях человеческой жизни, включая и муниципальное управление. Естественно, Нижний Новгород не может оставаться в стороне от общемирового тренда», — подчеркнула Солонченко.

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