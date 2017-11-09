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19:07 (мск), источник: 365info.kz

Мининформации подтверждает блокировку российских сайтов в РК

На сайте российского издательства опубликована книга, которую в Казахстане признали экстремистской, передает Sputnik.

В Казахстане заблокировали несколько российских ресурсов из-за одной книги.

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Речь идет о сайтах eksmo.ru, ozon.ru, labirint.ru, book24.ru, а также развлекательная сеть pikabu.ru.

По данным Министерства информации и коммуникаций, еще в 2013 году книга, название которой не упоминается, была признана экстремистской судами Жезказгана и Риддера Ее запретили ввозить, издавать и распространять в Казахстане. А теперь она появилась в рунете.

Министерство ведет переписку с администрацией заблокированных ресурсов. Если они удалят книгу с сайтов, блокировку отменят.

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