Мининформации подтверждает блокировку российских сайтов в РК
На сайте российского издательства опубликована книга, которую в Казахстане признали экстремистской, передает Sputnik.
На сайте российского издательства опубликована книга, которую в Казахстане признали экстремистской, передает Sputnik.
В Казахстане заблокировали несколько российских ресурсов
Речь идет о сайтах eksmo.ru, ozon.ru, labirint.ru, book24.ru, а также развлекательная сеть pikabu.ru.
По данным Министерства информации и коммуникаций, еще в 2013 году книга, название которой не упоминается, была признана экстремистской судами Жезказгана и Риддера Ее запретили ввозить, издавать и распространять в Казахстане. А теперь она появилась в рунете.
Министерство ведет переписку с администрацией заблокированных ресурсов. Если они удалят книгу с сайтов, блокировку отменят.