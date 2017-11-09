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22:16 (мск), источник: Sputnik.md

Захарова: за год Игорь Додон наладил устойчивый диалог с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельной пресс-конференции оценила молдо-российские отношения за год президентства Игоря Додона.

Источник: Sputnik.md

13 ноября исполнится год со дня победы Игоря Додона на выборах президента Молдовы. На выборах 30 октября за него проголосовали 47,98% жителей республики. Во втором туре, который состоялся 13 ноября 2016 года, за лидера социалистов отдали голоса 52,27% избирателей.

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Игорь Додон стал третьим всенародно избранным президентом Молдовы (после Мирчи Снегура и Петра Лучинского). На момент избрания являлся самым молодым руководителем республики за все время существования.

За год президентства, и это отметила Мария Захарова, состоялось шесть встреч Игоря Додона и Владимира Путина. По его инициативе Молдове был предоставлен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Как отметила официальный представитель МИД России, в результате договоренностей, достигнутых на встречах глав двух государств, значительно вырос экспорт молдавской продукции на российский рынок, удалось решить и ряд проблем молдавских трудовых мигрантов.

Захарова также отметила некоторый прогресс в диалоге с руководством Приднестровья, который наметился в рамках двух встреч Игоря Додона и Вадима Красносельского.

По словам Марии Захаровой, российская сторона настроена на развитие дружеских отношений с нейтральной Молдовой, опирающихся на исторические связи между двумя народами.

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