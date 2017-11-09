Афганистан отказался от российских вертолетов
Афганистан больше не нуждается в вертолетах российского производства. Об этом сообщил и.о. министра обороны страны Тарик Шах Бахрами, передает ТАСС.
Афганистан больше не нуждается в вертолетах российского производства. Об этом сообщил и.о. министра обороны страны Тарик Шах Бахрами, передает ТАСС.
«Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолетах», — сказал он.
По словам Бахрами, Афганистан все еще нуждается в обеспечении обслуживания имеющихся в эксплуатации российских машин, поскольку переход на натовскую технику пока не завершен. Сейчас эти услуги предоставляют восточноевропейские
Согласно открытым данным, Национальный воздушный корпус Афганистана располагает 11 ударными Ми-35 (название экспортной версии Ми-24 В, самого массового варианта машин этого типа) и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США. В будущем планируется пересадить афганских военных на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.
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