Афганистан отказался от российских вертолетов

Источник: AP 2017

«Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолетах», — сказал он.

По словам Бахрами, Афганистан все еще нуждается в обеспечении обслуживания имеющихся в эксплуатации российских машин, поскольку переход на натовскую технику пока не завершен. Сейчас эти услуги предоставляют восточноевропейские страны-члены НАТО, которые продолжают использовать вертолеты советского производства.

Согласно открытым данным, Национальный воздушный корпус Афганистана располагает 11 ударными Ми-35 (название экспортной версии Ми-24 В, самого массового варианта машин этого типа) и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США. В будущем планируется пересадить афганских военных на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.