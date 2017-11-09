Проблемы образования в Кишиневе обсудили специалисты трех стран

Замгенсекретаря нацкомиссии РМ по делам ЮНЕСКО Луминица Друмя сообщила, что со стороны представляемой ей структуры на обсуждения предложена тема биоэтики. Это понятие ввел в широкое употребление американский онколог и биохимик Ван Поттер. Этим словом он обозначил этические проблемы, связанные с потенциальной опасностью для выживания человечества в современном мире. В широком смысле термин биоэтика относится к исследованию социальных, экологических, медицинских и социально-правовых проблем, касающихся не только человека, но и любых живых организмов, включённых в экосистемы, окружающие человека и животный мир.