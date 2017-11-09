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20:07 (мск), источник: РБК

Собчак рассказала о двух спонсорах своей избирательной кампании

Ксения Собчак рассказала о финансовой стороне своей президентской кампании, которую она оценила в $15 млн. Деньги пойдут на открытие штабов и сбор подписей. Собчак вложит в кампанию и личные средства.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о желании участвовать в выборах президента, собирается вложить в свою кампанию 40 млн руб. из собственных средств. По ее словам, это «максимально возможная сумма». Об этом она рассказала в интервью порталу Meduza.

«Я не считаю, что их потеряю. Я считаю, что мы все от этого приобретем. Конечно, ты должен ставить в том числе свои деньги», — сказала она. По ее мнению, ее собственные вложения помогут убедить бизнесменов и предпринимателей жертвовать деньги.

Стоимость всей кампании Собчак оценивает в $15 млн. «Например, Михаил Прохоров потратил около $50 млн, по моим примерным подсчетам», — сравнила Собчак. Таким образом, она готова лично оплатить до 4% своей кампании.

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Она также упомянула, что давно хотела заниматься политикой, но «серьезно» об это стала говорить в конце лета, когда «появились два основных человека, которые готовы спонсировать эту деятельность».

Собчак выразила надежду, что они себя сами объявят. «Я делаю все для того, чтобы они захотели и не побоялись это сделать. Сами понимаете, что в России с этим сложно. Но это люди, которые хорошо известны», — отметила она.

Будущий кандидат перечислила и основные статьи расходов кампании: деньги пойдут «на штабы, на регионы, на сбор подписей». «Семь с половиной тысяч подписей с региона — это огромная работа, я не могу себе позволить все средства тратить на людей, которые будут сидеть в офисах», — подчеркнула она.

Ранее член штаба Собчак Антон Красовский назвал РБК основные направления избирательной кампании: она будет выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и ориентации, за отмену закона о гей-пропаганде, восстановление отношений с США и Украиной. Она также выступит против участия России в войне в Сирии и чрезмерного влияния РПЦ, говорил он.

Ксения Собчак: мы будем собирать деньги самыми разными способами
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24 октября© Ньюстюб
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