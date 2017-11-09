Саудовские коррупционеры похитили более 100 миллиардов долларов

«Потенциальный масштаб коррупционной деятельности, которую мы обнаружили, очень велик», — отметил генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб (Saud al-Mojeb), добавив, что власти заморозили около 1,7 тысячи банковских счетов, принадлежащих частным лицам. Счета компаний и предприятий пока остаются нетронутыми.

Читайте также В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции

По словам главы надзорного ведомства, за последние несколько дней задержали 208 вероятных взяточников, из них семь были освобождены без предъявления обвинений. Остальные все еще находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции задержали 11 принцев. Такую меру избрал Национальный антикоррупционный комитет. Ведомство, возглавляемое крон-принцем Мохаммедом бин-Сальманом, обладает правом расследовать, арестовывать, а также отслеживать и замораживать счета частных лиц, причастных к финансовым махинациям.