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22:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дубровский провёл Путина по выставке «Развитие человеческого капитала»

В экспозиции были представлены атомная бомба и первый трактор ЧТЗ.

Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сопроводил президента России Владимира Путина и главу Казахстана Нурсултана Назарбаева по выставке «Развитие человеческого капитала», которая открылась в Челябинске в рамках российско-казахстанского форума.

«Дубровский продемонстрировал главам государств находки археологов, датированные XXI веком до нашей эры и рассказывающие об аркаимском мире урало-казахстанских степей, — сообщает пресс-служба Кремля. — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев ознакомились также с перспективными проектами Челябинской области, в частности с планом развития Челябинска, который хотел бы в 2020 году принять саммиты ШОС и БРИКС».

Отметим, что экспозиция включала девять направлений: «Индустриализация», «Танкоград», «Освоение целинных земель», «Атомный проект», «Урало-Кузбасс», «Касли», «Аркаим», «Туризм» и «Златоуст». Для гостей подготовили 35-килограммовый «Рапорт товарищу Сталину от большевиков Челябинской области», подготовленный в годы Великой Отечественной войны; первый трактор ЧТЗ С-60; атомную бомбу, созданную для применения против подводных лодок и многое другое. В ближайшее время выставку смогут посетить южноуральские школьники.

Выставка организована на площадке нового завода «Русские электрические двигатели» на территории индустриального парка «Станкомаш», где планируется изготавливать электродвигатели переменного тока для насосных агрегатов магистральных нефтепроводов, а также генераторы, что позволит обеспечить 100% локализацию производства в России и исключить зависимость от иностранных предприятий. Объём выпуска составит до 300 единиц электродвигателей в год.

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