Дубровский провёл Путина по выставке «Развитие человеческого капитала»

Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сопроводил президента России Владимира Путина и главу Казахстана Нурсултана Назарбаева по выставке «Развитие человеческого капитала», которая открылась в Челябинске в рамках российско-казахстанского форума.

«Дубровский продемонстрировал главам государств находки археологов, датированные XXI веком до нашей эры и рассказывающие об аркаимском мире урало-казахстанских степей, — сообщает пресс-служба Кремля. — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев ознакомились также с перспективными проектами Челябинской области, в частности с планом развития Челябинска, который хотел бы в 2020 году принять саммиты ШОС и БРИКС».

Отметим, что экспозиция включала девять направлений: «Индустриализация», «Танкоград», «Освоение целинных земель», «Атомный проект», «Урало-Кузбасс», «Касли», «Аркаим», «Туризм» и «Златоуст». Для гостей подготовили 35-килограммовый «Рапорт товарищу Сталину от большевиков Челябинской области», подготовленный в годы Великой Отечественной войны; первый трактор ЧТЗ С-60; атомную бомбу, созданную для применения против подводных лодок и многое другое. В ближайшее время выставку смогут посетить южноуральские школьники.