В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Путин и Трамп на саммите АТЭС

В эфире телеканала Fox News ведущий поинтересовался, может ли быть затронута данная тема на переговорах двух лидеров. «Этот вопрос часто обсуждается», — сказала Науэрт. Она также заявила, что «спецслужбы США ясно указали на вмешательство России в выборы».

Впрочем, представитель госдепартамента не подтвердила сам факт встречи. Когда ведущий попросил ее прокомментировать сообщения о том, что «Трамп и Путин могут встретиться в пятницу во Вьетнаме» на саммите АТЭС, она ответила, что «на данный момент у нас еще ничего не зафиксировано».