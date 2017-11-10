В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Путин и Трамп на саммите АТЭС

В эфире телеканала Fox News ведущий поинтересовался, может ли быть затронута данная тема на переговорах двух лидеров. «Этот вопрос часто обсуждается», — сказала Науэрт. Она также заявила, что «спецслужбы США ясно указали на вмешательство России в выборы».
Впрочем, представитель госдепартамента не подтвердила сам факт встречи. Когда ведущий попросил ее прокомментировать сообщения о том, что «Трамп и Путин могут встретиться в пятницу во Вьетнаме» на саммите АТЭС, она ответила, что «на данный момент у нас еще ничего не зафиксировано».
Обычно мы планируем масштабные встречи. Это не то. Может быть, это будет встреча "на ходу".
Хезер НауэртОфициальный представитель госдепартамента США
США обвиняют России во вмешательстве в американские выборы в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.