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00:50 (мск), источник: РИА Новости

В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Путин и Трамп на саммите АТЭС

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным может обсудить тему так называемого «российского вмешательства» в американские выборы, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Источник: РИА Новости
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Названа дата встречи Путина и Трампа

В эфире телеканала Fox News ведущий поинтересовался, может ли быть затронута данная тема на переговорах двух лидеров. «Этот вопрос часто обсуждается», — сказала Науэрт. Она также заявила, что «спецслужбы США ясно указали на вмешательство России в выборы».

Впрочем, представитель госдепартамента не подтвердила сам факт встречи. Когда ведущий попросил ее прокомментировать сообщения о том, что «Трамп и Путин могут встретиться в пятницу во Вьетнаме» на саммите АТЭС, она ответила, что «на данный момент у нас еще ничего не зафиксировано».

Обычно мы планируем масштабные встречи. Это не то. Может быть, это будет встреча "на ходу".
Хезер Науэрт
Официальный представитель госдепартамента США

США обвиняют России во вмешательстве в американские выборы в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

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