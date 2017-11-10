Дрозденко рассказал, где в Ленобласти появится метро
Также глава региона уверен в том, что будет построено депо в деревне Новосаратовка под Петербургом.
Также глава региона уверен в том, что будет построено депо в деревне Новосаратовка под Петербургом.
Вопрос со строительством станции петербургского метрополитена в деревне Кудрово под Петербургом решен. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с активистами населенных пунктов Кудрово, Мурино, Бугры и Новое Девяткино, передает корреспондент ИА REGNUM. Все эти деревни и поселки находятся в Ленобласти на стыке с территорией
«Пока у нас в среднесрочной перспективе метро в Буграх нет, — сказал глава региона, отвечая на вопрос жительницы Бугровского сельского поселения. — У нас есть спор с Санкт-Петербургом, просто мы заинтересованы в своих станциях, а они в своих. Это субсидии федерального бюджета. Понятно, что каждый из нас пытается договориться с правительством и министрами. Пока мы уверены, это станция метро “Кудрово” и депо, которое будет построено ближе к Вантовому мосту, в Новосаратовке. Это то, в чем мы точно уверены»
Вместе с тем, глава Управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов отметил, что с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры
«Мы и 10 лет назад хотели его там посадить», — заметил глава региона.
Напомним, в августе текущего года было заявлено о принципиальной договоренности властей Петербурга и Ленобласти о продлении
Как писало ИА REGNUM, Ленобласть планирует создание ТПУ «Кудрово» площадью 8 га в районе автодороги «Кола» и гипермаркета «Мега-Дыбенко». Планируется, что ТПУ будет включать: вестибюль станции метрополитена «Кудрово», автобусный вокзал, платформы железной дороги, остановки пассажирского транспорта общего пользования, коммерческие помещения, перехватывающие парковки автомобильного транспорта и открытые автостоянки.