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09:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Дрозденко рассказал, где в Ленобласти появится метро

Также глава региона уверен в том, что будет построено депо в деревне Новосаратовка под Петербургом.

Источник: РИА "Новости"

Вопрос со строительством станции петербургского метрополитена в деревне Кудрово под Петербургом решен. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с активистами населенных пунктов Кудрово, Мурино, Бугры и Новое Девяткино, передает корреспондент ИА REGNUM. Все эти деревни и поселки находятся в Ленобласти на стыке с территорией Санкт-Петербурга.

«Пока у нас в среднесрочной перспективе метро в Буграх нет, — сказал глава региона, отвечая на вопрос жительницы Бугровского сельского поселения. — У нас есть спор с Санкт-Петербургом, просто мы заинтересованы в своих станциях, а они в своих. Это субсидии федерального бюджета. Понятно, что каждый из нас пытается договориться с правительством и министрами. Пока мы уверены, это станция метро “Кудрово” и депо, которое будет построено ближе к Вантовому мосту, в Новосаратовке. Это то, в чем мы точно уверены»
Александр Дрозденко

Вместе с тем, глава Управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов отметил, что с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга на этот счет пока лишь «ведутся переговоры», и ищется место для размещения электродепо. Он подтвердил, что депо может появиться в Новосаратовке.

«Мы и 10 лет назад хотели его там посадить», — заметил глава региона.

Напомним, в августе текущего года было заявлено о принципиальной договоренности властей Петербурга и Ленобласти о продлении Лахтинско-Правобережной линии петербургской подземки до станции «Кудрово» в области. Сообщалось, что первых пассажиров станция примет уже в 2025 году. Проект станции и транспортно-пересадочного узла, как предполагалось, появится уже в 2021 году.

Как писало ИА REGNUM, Ленобласть планирует создание ТПУ «Кудрово» площадью 8 га в районе автодороги «Кола» и гипермаркета «Мега-Дыбенко». Планируется, что ТПУ будет включать: вестибюль станции метрополитена «Кудрово», автобусный вокзал, платформы железной дороги, остановки пассажирского транспорта общего пользования, коммерческие помещения, перехватывающие парковки автомобильного транспорта и открытые автостоянки.

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