Дрозденко рассказал, где в Ленобласти появится метро

«Пока у нас в среднесрочной перспективе метро в Буграх нет, — сказал глава региона, отвечая на вопрос жительницы Бугровского сельского поселения. — У нас есть спор с Санкт-Петербургом, просто мы заинтересованы в своих станциях, а они в своих. Это субсидии федерального бюджета. Понятно, что каждый из нас пытается договориться с правительством и министрами. Пока мы уверены, это станция метро “Кудрово” и депо, которое будет построено ближе к Вантовому мосту, в Новосаратовке. Это то, в чем мы точно уверены»

Александр Дрозденко