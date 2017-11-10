На Кубани разработают стратегию национальной политики

Создание документа обсудили на заседании краевого совета по межнациональным отношениям, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубань ежегодно переезжает около 120 тыс. человек со всей России разных национальностей и конфессий, поэтому вопрос национального мира — один из самых важных в региональной повестке.

К формированию стратегии, по его словам, важно подключить представителей национальных общественных объединений, членов общественной палаты края, советов при органах местного самоуправления.