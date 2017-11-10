На Кубани разработают стратегию национальной политики
Власти Краснодарского края планируют с привлечением общественников до конца года разработать стратегию национальной политики региона.
Власти Краснодарского края планируют с привлечением общественников до конца года разработать стратегию национальной политики региона.
Создание документа обсудили на заседании краевого совета по межнациональным отношениям, сообщили в
Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубань ежегодно переезжает около 120 тыс. человек со всей России разных национальностей и конфессий, поэтому вопрос национального мира — один из самых важных в региональной повестке.
К формированию стратегии, по его словам, важно подключить представителей национальных общественных объединений, членов общественной палаты края, советов при органах местного самоуправления.
«Этот документ не должен рождаться в кабинетах чиновников, а быть максимально обсуждаемым, мы вместе должны сделать его живым, действенным. Это будет своеобразный устав всех народов, проживающих в крае», — пояснил Кондратьев.