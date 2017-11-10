Андрей Тарасенко поздравил полицейских с праздником

Источник: РИА "Новости"

Всех собравшихся глава региона не только поздравил, но и поблагодарил ветеранов и молодых специалистов за преданность служебному долгу и ежедневный тяжелый труд.

Он пожелал присутствующим здоровья, удачи, поддержки и понимания со стороны родных и близких и подчеркнул: «Ваша профессия — одна из самых сложных, трудных и благородных. Ежедневно вы боретесь с преступностью, охраняете жизнь, здоровье и собственность наших граждан. Каждый из вас должен помнить о своей ответственности, быть примером для окружающих, всегда проявлять честность и твёрдость характера. Во многом благополучие нашего общества зависит от доверия к сотрудникам полиции, и это доверие важно поддерживать».

По словам начальника Управления МВД по Приморскому краю Николая Афанасьева, сотрудники органов внутренних дел охраняют порядок и покой граждан не только в мирное, но и в военное время: «В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более полутора тысяч сотрудников приморской милиции. Многие из них не вернулись, а многие удостоены высоких наград. Те, кто вернулся, помогали восстанавливать народное хозяйство».

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в честь праздника вручил сотрудникам органов внутренних дел правительственные и краевые награды.