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03:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Экс-мэр Владивостока Пушкарев надеется на высший суд

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал очередное судебное заседание по своему делу на странице в социальной сети Facebook, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Главным вопросом судебного заседания стало изменение территориальной подсудности дела Пушкаревых-Лушникова. Следствие настаивало на рассмотрении дела по существу в Москве. Мотивируя это возможным давлением со стороны обвиняемых на судебные органы Владивостока. Конкретного решения суд не вынес и на этот раз.

«Судья вновь не смог вынести решение из-за позиции прокуратуры, представитель которой внезапно заявил о ходатайстве о продлении нам ареста ещё на три месяца. Басманный суд закрывает глаза на подобные вещи от прокуратуры и следствия, удовлетворяя всё, но, надеюсь, Верховный суд РФ не опустится до этого. Мы в свою очередь попросили суд перенести заседание до 15 ноября, ввиду того, что впервые услышали об этом. Вот так бывает, ещё вчера ни о каком ходатайстве речи не было, а сегодня внезапно появилось. Впрочем, дошло до смешного, что прокурор пришла в суд без оригинала ходатайства и даже не смогла отдать копию адвокатам. В любом случае готовимся к следующему заседанию в надежде на высший судебный орган», — пишет Игорь Пушкарев.

Напомним, что по версии следственного комитета России, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам.

За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников.

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