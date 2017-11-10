Экс-мэр Владивостока Пушкарев надеется на высший суд
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал очередное судебное заседание по своему делу на странице в социальной сети Facebook, сообщает «Deita. ru».
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал очередное судебное заседание по своему делу на странице в социальной сети Facebook, сообщает «Deita. ru».
Главным вопросом судебного заседания стало изменение территориальной подсудности дела
«Судья вновь не смог вынести решение
Напомним, что по версии следственного комитета России, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.
При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам.
За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.
Дмитрий Санников.