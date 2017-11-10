Экс-мэр Владивостока Пушкарев надеется на высший суд

«Судья вновь не смог вынести решение из-за позиции прокуратуры, представитель которой внезапно заявил о ходатайстве о продлении нам ареста ещё на три месяца. Басманный суд закрывает глаза на подобные вещи от прокуратуры и следствия, удовлетворяя всё, но, надеюсь, Верховный суд РФ не опустится до этого. Мы в свою очередь попросили суд перенести заседание до 15 ноября, ввиду того, что впервые услышали об этом. Вот так бывает, ещё вчера ни о каком ходатайстве речи не было, а сегодня внезапно появилось. Впрочем, дошло до смешного, что прокурор пришла в суд без оригинала ходатайства и даже не смогла отдать копию адвокатам. В любом случае готовимся к следующему заседанию в надежде на высший судебный орган», — пишет Игорь Пушкарев.