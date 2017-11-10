СМИ сообщили о планах США добиться ввода на Украину 20 тысяч миротворцев

Источник: AP 2017

Ожидается, что американские представители обсудят эту идею с российскими коллегами в течение ближайших дней, указали источники издания. Отмечается, что предложение является ответом на российскую инициативу разместить в регионе миротворческую миссию, которая была озвучена в сентябре в Совете Безопасности ООН.

Также издание пишет, что в некоторых западных столицах, включая Париж и Берлин, есть надежда, что президент России Владимир Путин хочет найти выход из конфликта на востоке Украины.

В Белом доме комментировать информацию The Wall Street Journal отказались.

Читайте также Совфед прокомментировал слова Волкера о введении миротворцев в Донбасс

4 ноября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне считают интересной российскую инициативу относительно размещения миротворческой миссии в Донбассе. Также он сообщил, что Вашингтон попросил Киев «не представлять конкурирующую резолюцию», а «попробовать достичь согласия» и «договориться о принципах и элементах» возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».