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02:39 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ сообщили о планах США добиться ввода на Украину 20 тысяч миротворцев

США собираются предложить России план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2017

Ожидается, что американские представители обсудят эту идею с российскими коллегами в течение ближайших дней, указали источники издания. Отмечается, что предложение является ответом на российскую инициативу разместить в регионе миротворческую миссию, которая была озвучена в сентябре в Совете Безопасности ООН.

Также издание пишет, что в некоторых западных столицах, включая Париж и Берлин, есть надежда, что президент России Владимир Путин хочет найти выход из конфликта на востоке Украины.

В Белом доме комментировать информацию The Wall Street Journal отказались.
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4 ноября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне считают интересной российскую инициативу относительно размещения миротворческой миссии в Донбассе. Также он сообщил, что Вашингтон попросил Киев «не представлять конкурирующую резолюцию», а «попробовать достичь согласия» и «договориться о принципах и элементах» возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

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