Во время учения военные защитили автомобильный кортеж в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошло
В Хабаровском крае прошло
«В ходе практической части учения военнослужащие отработали движение в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов», — говорится в сообщении
На одном из участков дороги на автомобильный кортеж напали «террористы». Чтобы защитить автоколонну военные полицейские заблокировали нападавших и отправили автомобиль с должностным лицом в безопасное место. «Боевики», не сумевшие реализовать свой замысел, попытались скрыться на автомобиле, но их задержали.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военные использовали средства имитации — дымы и холостые боеприпасы.