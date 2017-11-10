Во время учения военные защитили автомобильный кортеж в Хабаровском крае

«В ходе практической части учения военнослужащие отработали движение в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

На одном из участков дороги на автомобильный кортеж напали «террористы». Чтобы защитить автоколонну военные полицейские заблокировали нападавших и отправили автомобиль с должностным лицом в безопасное место. «Боевики», не сумевшие реализовать свой замысел, попытались скрыться на автомобиле, но их задержали.