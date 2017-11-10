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04:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Во время учения военные защитили автомобильный кортеж в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение с военными полицейскими и военнослужащими автомобильной инспекции. Во время тренировки они сопровождали кортеж с высокопоставленным должностным лицом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«В ходе практической части учения военнослужащие отработали движение в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

На одном из участков дороги на автомобильный кортеж напали «террористы». Чтобы защитить автоколонну военные полицейские заблокировали нападавших и отправили автомобиль с должностным лицом в безопасное место. «Боевики», не сумевшие реализовать свой замысел, попытались скрыться на автомобиле, но их задержали.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военные использовали средства имитации — дымы и холостые боеприпасы.

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Во время учения военные защитили автомобильный кортеж в Хабаровском крае
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