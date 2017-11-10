Сергей Брилка прокомментировал ситуацию с Ассоциацией муниципалитетов
Несколько муниципальных образований решили выйти из ассоциации.
Несколько муниципальных образований решили выйти из ассоциации.
Ситуацию, сложившуюся в Ассоциации муниципальных образований Приангарья, прокомментировал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка.
«Отмечу, что Ассоциация муниципальных образований призвана выражать консолидированную позицию муниципалитетов в процессе выработки и принятия решений по ключевым направлениям жизни региона. Многолетняя практика, сложившаяся в Иркутской области, свидетельствует, что деятельность Ассоциации имеет особое значение в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений. Кроме того, необходимо учитывать, что Ассоциация наделена правом законодательной инициативы. Деятельность Ассоциации является важным условием качественного бюджетного планирования и комплексного
Напомним, что ранее несколько муниципалитетов подали заявления о выходе из Ассоциации муниципальных образований (АМО) Иркутской области.