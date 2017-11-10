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04:16 (мск), источник: АиФ Иркутск

Сергей Брилка прокомментировал ситуацию с Ассоциацией муниципалитетов

Несколько муниципальных образований решили выйти из ассоциации.

Источник: Reuters

Ситуацию, сложившуюся в Ассоциации муниципальных образований Приангарья, прокомментировал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка.

«Отмечу, что Ассоциация муниципальных образований призвана выражать консолидированную позицию муниципалитетов в процессе выработки и принятия решений по ключевым направлениям жизни региона. Многолетняя практика, сложившаяся в Иркутской области, свидетельствует, что деятельность Ассоциации имеет особое значение в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений. Кроме того, необходимо учитывать, что Ассоциация наделена правом законодательной инициативы. Деятельность Ассоциации является важным условием качественного бюджетного планирования и комплексного социально-экономического развития в интересах жителей Иркутской области. Подчеркну, что экспертные заключения Ассоциации всегда рассматриваются нами как согласованная позиция органов местного самоуправления и как отражение мнений и пожеланий населения территорий. Уверен, мы продолжим сложившееся конструктивное взаимодействие с Ассоциацией и она, разрешив свои внутренние проблемы, будет и дальше работать в интересах муниципальных образований и их жителей», — заявил Сергей Брилка.

Напомним, что ранее несколько муниципалитетов подали заявления о выходе из Ассоциации муниципальных образований (АМО) Иркутской области.

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