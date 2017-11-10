Путин прибыл на саммит АТЭС во Вьетнам

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что в ходе саммита, Путин встретится с членами делового совета. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг расскажет о целях и задачах председательства страны в АТЭС, кроме того, лидеры обозначат планы на следующий год.

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Глава российского государства также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе, как ожидается, с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме заявили, что окончательной договоренности о переговорах между лидерами России и Соединенных Штатов нет.

Ранее Кремль и Вашингтон не исключали возможность такой встречи на полях АТЭС в Дананге 10 ноября. Ожидается, что главы двух государств обсудят проблемы Северной Кореи, Украины, Сирии и борьбу с терроризмом. Сам Трамп ранее заявлял о важности переговоров с российским коллегой.