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05:38 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл на саммит АТЭС во Вьетнам

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг, где пройдет саммит АТЭС.

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что в ходе саммита, Путин встретится с членами делового совета. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг расскажет о целях и задачах председательства страны в АТЭС, кроме того, лидеры обозначат планы на следующий год.

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Глава российского государства также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе, как ожидается, с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме заявили, что окончательной договоренности о переговорах между лидерами России и Соединенных Штатов нет.

Ранее Кремль и Вашингтон не исключали возможность такой встречи на полях АТЭС в Дананге 10 ноября. Ожидается, что главы двух государств обсудят проблемы Северной Кореи, Украины, Сирии и борьбу с терроризмом. Сам Трамп ранее заявлял о важности переговоров с российским коллегой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров двух стран — хорошая возможность, чтобы обменяться мнениями по самым горячим вопросам — как международным, так и двусторонним.

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