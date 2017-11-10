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05:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Глава городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков ушёл в отставку

Первый заместитель главы ушёл в отпуск с последующим увольнением.

Источник: Reuters

Глава Красноярска Сергей Ерёмин подписал распоряжение об увольнении руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова. Информацию подтвердили в мэрии.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что градоначальник подписал заявление Титенкова о предоставлении ему ежегодного отпуска с 16 ноября с последующим увольнением по собственному желанию.

Напомним, Игорь Титенков работал в городской администрации с 2007 года. Сначала он был помощником главы Красноярска, затем руководителем Свердловского района. В 2013 назначен начальником департамента горхозяйства, а с 2014 был первым заместителем мэра.

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