Глава городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков ушёл в отставку
Первый заместитель главы ушёл в отпуск с последующим увольнением.
Первый заместитель главы ушёл в отпуск с последующим увольнением.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин подписал распоряжение об увольнении руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова. Информацию подтвердили в мэрии.
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Напомним, Игорь Титенков работал в городской администрации с 2007 года. Сначала он был помощником главы Красноярска, затем руководителем Свердловского района. В 2013 назначен начальником департамента горхозяйства, а с 2014 был первым заместителем мэра.