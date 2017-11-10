Андрей Тарасенко заинтриговал приморцев новым вице-губернатором
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко призовет на помощь сельскому хозяйству Приморья
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко призовет на помощь сельскому хозяйству Приморья
Как сообщает корреспондент Deita.ru, Тарасенко заявил об этом на заседании экспертного совета по бизнесу сегодня, 10 ноября. Новый начальник будет отвечать за развитие сельского хозяйства в Приморье.
Напомним, в последние недели масштабные кадровые перестановки происходят в краевой администрации. Так, на днях на пост
Александр Костенко имеет богатый опыт работы в должности первого
Напомним, первый
Василий Кучин.