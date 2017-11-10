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05:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Андрей Тарасенко заинтриговал приморцев новым вице-губернатором

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко призовет на помощь сельскому хозяйству Приморья вице-губернатора из Москвы, сообщает Deita. ru.

Как сообщает корреспондент Deita.ru, Тарасенко заявил об этом на заседании экспертного совета по бизнесу сегодня, 10 ноября. Новый начальник будет отвечать за развитие сельского хозяйства в Приморье.

Напомним, в последние недели масштабные кадровые перестановки происходят в краевой администрации. Так, на днях на пост вице-губернатор вернулся Александр Костенко, уже занимавший ранее эту должность.

Александр Костенко имеет богатый опыт работы в должности первого вице-губернатора Приморского края. Начав трудиться еще при губернаторе Сергее Дарькине в июне 2001 года, он ушел в отставку лишь зимой 2015 года, получив мандат депутата Законодательного Собрания Приморского края, и возглавив комитет по экономической политике и собственности.

Напомним, первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволен по собственному желанию на этой неделе. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко.

Василий Кучин.

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