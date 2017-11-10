Андрей Тарасенко заинтриговал приморцев новым вице-губернатором

Как сообщает корреспондент Deita.ru, Тарасенко заявил об этом на заседании экспертного совета по бизнесу сегодня, 10 ноября. Новый начальник будет отвечать за развитие сельского хозяйства в Приморье.

Напомним, в последние недели масштабные кадровые перестановки происходят в краевой администрации. Так, на днях на пост вице-губернатор вернулся Александр Костенко, уже занимавший ранее эту должность.

Александр Костенко имеет богатый опыт работы в должности первого вице-губернатора Приморского края. Начав трудиться еще при губернаторе Сергее Дарькине в июне 2001 года, он ушел в отставку лишь зимой 2015 года, получив мандат депутата Законодательного Собрания Приморского края, и возглавив комитет по экономической политике и собственности.

Напомним, первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволен по собственному желанию на этой неделе. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко.