Шишов назвал несправедливым решение по омским экс-министрам Илюшину и Фоминой
Основатель «Мостовика» Олег Шишов высказался по судебному решению в отношении
Основатель «Мостовика» Олег Шишов высказался по судебному решению в отношении
По мнению Шишова, Фомина спасала компанию, погрязшую в проблемах
«Наше финансовое положение резко ухудшилось
Само решение он назвал несправедливым.
«Все дело Фоминой Р. Ф. уложилось на полстраницы, и я уверен в законности ее действий и в несправедливости решения суда. В отношении О. В. Илюшина могу сказать, что мы мало с ним общались, но он честный и порядочный человек. Все это я уже говорил, будучи свидетелем по данному делу в этом суде, и готов при необходимостиповторить, опираясь на факты, в любом другом. Несмотря ни на что, я оптимист и надеюсь, что в этой истории будет справедливое решение», — заявил Олег Шишов на своей странице в соцсети «Фейсбук».
По данным следствия, Фомина вместе с Илюшиным способствовали выдаче «Мостовику» крупного займа на более чем 200 млн рублей под видом авансирования строительства метро. Обвиняемые поясняли, что деньги перечислялись по ошибке и через два дня вернулись на счет заказчика.
Илюшин отдельно проходил по трем эпизодам — выдаче «Мостовику» авансов на закупку материалов и возведение Красногорского гидроузла и Западного обхода. Компания не отработала авансы в полном объеме,
Во вторник, 7 ноября, судья Елена Штокаленко признала подсудимых виновными, Рите Фоминой назначено 2 года колонии общего режима, Олегу Илюшину — 6 лет колонии общего режима. Отметим, оба они вину не признали, заявив, что действовали в рамках закона.