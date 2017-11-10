Шишов назвал несправедливым решение по омским экс-министрам Илюшину и Фоминой

По мнению Шишова, Фомина спасала компанию, погрязшую в проблемах из-за недофинансирования олимпийских объектов, при этом она действовала в нормах закона.

«Наше финансовое положение резко ухудшилось из-за большого недофинансирования многочисленных олимпийских объектов, а также в связи с необходимостью выплат банковских процентов и постоянного перекредитования. В одной из таких ситуаций (возникла острая нужда перекредитоваться в одном из банков), я позвонил Р. Ф. Фоминой и попросил помочь — выплатить по договору на строительство метро аванс, т.к. пришло целевое финансирование из федерального бюджета. Аванс плановый, в полном соответствии с законом и договором. Впоследствии Рита Францевна в соответствии с законом выделила денежные средства на аванс, который уже должен был выплачивать заказчик», — отметил Шишов.

Само решение он назвал несправедливым.

«Все дело Фоминой Р. Ф. уложилось на полстраницы, и я уверен в законности ее действий и в несправедливости решения суда. В отношении О. В. Илюшина могу сказать, что мы мало с ним общались, но он честный и порядочный человек. Все это я уже говорил, будучи свидетелем по данному делу в этом суде, и готов при необходимостиповторить, опираясь на факты, в любом другом. Несмотря ни на что, я оптимист и надеюсь, что в этой истории будет справедливое решение», — заявил Олег Шишов на своей странице в соцсети «Фейсбук».

По данным следствия, Фомина вместе с Илюшиным способствовали выдаче «Мостовику» крупного займа на более чем 200 млн рублей под видом авансирования строительства метро. Обвиняемые поясняли, что деньги перечислялись по ошибке и через два дня вернулись на счет заказчика.

Илюшин отдельно проходил по трем эпизодам — выдаче «Мостовику» авансов на закупку материалов и возведение Красногорского гидроузла и Западного обхода. Компания не отработала авансы в полном объеме, из-за чего бюджет понес ущерб на сотни миллионов рублей. Кроме того, обвинение полагает, что Илюшин намеренно добился расторжения госконтракта с «Сибирской нерудной компанией» в интересах другого поставщика — «Омской топливной компании».