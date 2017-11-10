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06:03 (мск), источник: Восток Медиа

Долги по зарплате в Хабаровском крае приблизились к 400 миллионам рублей

Основными виновниками динамики остаются «Дальмостострой» и бывший «Дальспецстрой».

Источник: Восток Медиа

Задолженность по заработной плате в Хабаровском крае за последний месяц увеличилась более чем на четверть. Регион остаётся одним из лидеров по этому показателю на Дальнем Востоке и в стране из-за неразрешённых проблем двух крупных предприятий.

«Просроченная задолженность организаций по кругу наблюдаемых видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) на 1 ноября составила 391,4 миллиона рублей и увеличилась на 27,2% по сравнению с 1 октября», — сообщается на сайте Хабаровскстата.

В правительстве региона эту информацию подтвердили — как сообщила в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» заместитель министра экономического развития Хабаровского края Маргарита Бастрикина, в октябре долг по зарплате Главного военно-строительного управления № 6 (экс-«Дальспецстрой») увеличился почти на 127 миллионов рублей.

«Ещё одна организация — “Дальмострострой” — находится в состоянии банкротства, идёт конкурсное производство. Она имеет задолженность перед сотрудниками в 111 миллионов рублей. Здесь уже сформирован реестр имущества, которое можно продать, на общую сумму около 260 миллионов. Первые торги назначены на 14 декабря, если продаваться будет хорошо — долг, вероятно, удастся погасить ещё до конца года», — отметила собеседница.

Власти региона по-прежнему прилагают все усилия, чтобы повлиять на ситуацию с бывшим «Дальспецстроем». По словам Маргариты Бастрикиной, эта работа идёт «в еженедельном режиме».

«Мы пишем в Роскосмос, минобороны, минтруд, Генеральную прокуратуру, просим их решить вопросы с дебиторами, которые должны рассчитаться с ГВСУ № 6. Если бы все они это сделали, долги по заработной плате были бы погашены. Министерство строительства Хабаровского края тем временем работает над загрузкой производственных мощностей предприятия», — сказала заместитель министра.

Маргарита Бастрикина добавила, что краевой минстрой также выступает «третейским судьёй» в сделке между бывшим «Дальспецстроем» и компанией «Реалстрой», которая планирует купить у ГВСУ № 6 квартиры. Пока сторонам не удаётся договориться о цене, но этот вопрос должен решиться уже на следующей неделе. Замминистра отметила, что вырученных от этой сделки денег не хватит, чтобы существенно снизить задолженность перед сотрудниками, но потратят их именно на эти цели.

В минэкономразвития подчёркивают, что должником-лидером регион делают именно эти два предприятия: за прошедший месяц многие краевые компании, испытывавшие подобные проблемы, но в меньшем масштабе, ситуацию исправили. С сотрудниками рассчитались, в частности, Хабаровский судостроительный завод и «Энергоремонт» (Комсомольск-на-Амуре). Другие организации свою задолженность снизили. По словам Маргариты Бастрикиной, чаще всего на краевом уровне в таких случаях речь идёт о ресурсоснабжающих организациях, оказывающихся в сложном положении из-за несвоевременной оплаты услуг населением или предприятиями.

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