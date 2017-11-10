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06:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Делегация Иркутской области презентует регион в Японии

Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами.

Источник: Reuters

Презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Иркутской области прошла 9 ноября в Токио, где работает делегация во главе с губернатором Сергеем Левченко, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Сообщается, что Сергей Левченко накануне провел переговоры с президентом Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов JOGMEС Кейсуке Куроки, вице-президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами РОТОБО, вице-председателем совета директоров ITOCHU Corporation Еити Кобаяси.

Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами. По данным пресс-службы правительства, объем двусторонней торговли составил в 2016 году 749 млн долларов. Основу поставок в Японию, кроме алюминия, составляют лесоматериалы, целлюлоза, древесный уголь, бумага и картон, нефть и нефтепродукты, черные металлы. Япония поставляет в Приангарье машины и оборудование, продукцию химической промышленности.

На территории Иркутской области зарегистрировано восемь коммерческих организаций с долей инвестиций Японии. Наиболее крупные совместные предприятия — ООО «ТМ Байкал», специализирующееся на лесопереработке, а также ЗАО «ИНК-Север» и ЗАО «ИНК-Запад», работающие в области нефте- и газодобычи.

«На наш взгляд, взаимное сотрудничество имеет ряд перспективных направлений. Это подтверждает и значительный интерес к участию в презентации региона со стороны иркутского делового сообщества — около 20 предприятий и организаций. В составе нашей делегации — металлургические, машиностроительные, лесоперерабатывающие, туристические, сельскохозяйственные компании. Японскому бизнесу представят проект развития особой экономической зоны», — отметил Левченко.

Глава региона также отметил, что взаимные интересы не ограничиваются только экономическими связями. Иркутская область имеет побратимские отношения с рядом городов Японии: Иркутск — Канадзава, Шелехов — Номи, Братск — Нанао, Железногорск-Илимский — Саката, Ангарск — Комацу, Усолье-Сибирское — Кага.

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