Делегация Иркутской области презентует регион в Японии
Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами.
Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами.
Презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Иркутской области прошла 9 ноября в Токио, где работает делегация во главе с губернатором Сергеем Левченко, сообщила
Сообщается, что Сергей Левченко накануне провел переговоры с президентом Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов JOGMEС Кейсуке Куроки,
Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами. По данным
«На наш взгляд, взаимное сотрудничество имеет ряд перспективных направлений. Это подтверждает и значительный интерес к участию в презентации региона со стороны иркутского делового сообщества — около 20 предприятий и организаций. В составе нашей делегации — металлургические, машиностроительные, лесоперерабатывающие, туристические, сельскохозяйственные компании. Японскому бизнесу представят проект развития особой экономической зоны», — отметил Левченко.
Глава региона также отметил, что взаимные интересы не ограничиваются только экономическими связями. Иркутская область имеет побратимские отношения с рядом городов Японии: Иркутск — Канадзава, Шелехов — Номи, Братск — Нанао,