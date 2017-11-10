Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире
Задать интересующие вас вопросы можно с помощью формы на этой странице.
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Задать интересующие вас вопросы можно с помощью формы на этой странице.
16 ноября Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Задать их можно с помощью формы на странице.
Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и тему, которая вас интересует. Каждый желающий, помимо текста, может отправить Мэру Москвы видеовопрос.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице 16 ноября в 20:00.