Евгений Куйвашев назвал Казахстан ведущим торговым партнером Свердловской области

ЧЕЛЯБИНСК. Казахстан занял первое место среди всех торгово-экономических партнеров Свердловской области по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 9 ноября на полях XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, который проходит в Челябинске. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

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Темой форума в этом году выбрано «Развитие человеческого капитала». На его площадке стороны обсуждают вопросы сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса, развития цифровой экономики.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев отметили весьма успешное развитие межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Межрегиональное сотрудничество охватывает самый широкий круг вопросов экономической, социальной, гуманитарной сферы. Высокую интенсивность приобрели контакты между регионами двух стран. Так, в нынешнем году Казахстан посетили более 20 делегаций субъектов Российской Федерации. Результатом таких поездок становятся конкретные договоренности, нацеленные на расширение многопланового межрегионального сотрудничества», — сказал Президент России.

Эти слова подтвердил и Президент Казахстана.

«Наши регионы стали ближе. Проходят встречи руководителей регионов, проводятся различные экономические, культурные мероприятия. Они наполняют реальным содержанием наш основной договор между Россией и Казахстаном о дружбе и сотрудничестве, обращенном в 21 век», — сказал Нурсултан Назарбаев.

«Республика Казахстан — давний и надежный партнер Свердловской области. Год от года растет наш товарооборот. Мы рассчитываем на успешное развитие всех наших совместных проектов. Так, нам удалось выстроить неплохие отношения с Костанайской областью: ежегодно мы утверждаем план совместных мероприятий и его реализуем», — сказал Евгений Куйвашев.

Товарооборот региона с Республикой увеличился по сравнению с первым полугодием 2016 года на 50% — до 612 миллионов долларов, и к настоящему моменту, по словам губернатора, приближается к отметке в 1 миллиард долларов. В первом полугодии 2017 года рост объема экспорта составил 36%. Свердловская область поставляет в Казахстан в основном металлургическую и машиностроительную продукцию. Кроме того, в январе был дан старт уникальному проекту уральского предприятия «Газпром трансгаз Екатеринбург»: в Астану была отправлена первая экспортная партия российского сжиженного природного газа. Всего же в рамках контракта, заключённого с казахстанским партнерами, до конца 2017 года в Республику планируется поставить 320 тысяч тонн сжиженного метана.

По словам Евгения Куйвашева, сотрудничество Свердловской области с Казахстаном не ограничивается только торгово-экономической деятельностью. Сегодня у региона и Республики налажены прочные гуманитарные связи — в сферах образования, науки, культуры. Во многом развитию двусторонних отношений способствует наличие прямого авиасообщения между Екатеринбурги и Астаной.

Губернатор отметил также особую ценность опыта Казахстана по организации выставки ЭКСПО-2017 в Астане в свете продвижения заявки Екатеринбурга на право принимать всемирное ЭКСПО в 2025. Евгений Куйвашев напомнил, что Россия и Казахстан несколько лет назад включились в борьбу одновременно: Астана — за специализированную выставку, Екатеринбург — за универсальную.