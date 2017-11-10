Евгений Куйвашев назвал Казахстан ведущим торговым партнером Свердловской области
Товарооборот уже достиг почти $1 млрд.
Товарооборот уже достиг почти $1 млрд.
ЧЕЛЯБИНСК. Казахстан занял первое место среди всех
Темой форума в этом году выбрано «Развитие человеческого капитала». На его площадке стороны обсуждают вопросы сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса, развития цифровой экономики.
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев отметили весьма успешное развитие межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«Межрегиональное сотрудничество охватывает самый широкий круг вопросов экономической, социальной, гуманитарной сферы. Высокую интенсивность приобрели контакты между регионами двух стран. Так, в нынешнем году Казахстан посетили более 20 делегаций субъектов Российской Федерации. Результатом таких поездок становятся конкретные договоренности, нацеленные на расширение многопланового межрегионального сотрудничества», — сказал Президент России.
Эти слова подтвердил и Президент Казахстана.
«Наши регионы стали ближе. Проходят встречи руководителей регионов, проводятся различные экономические, культурные мероприятия. Они наполняют реальным содержанием наш основной договор между Россией и Казахстаном о дружбе и сотрудничестве, обращенном в 21 век», — сказал Нурсултан Назарбаев.
«Республика Казахстан — давний и надежный партнер Свердловской области. Год от года растет наш товарооборот. Мы рассчитываем на успешное развитие всех наших совместных проектов. Так, нам удалось выстроить неплохие отношения с Костанайской областью: ежегодно мы утверждаем план совместных мероприятий и его реализуем», — сказал Евгений Куйвашев.
Товарооборот региона с Республикой увеличился по сравнению с первым полугодием 2016 года на 50% — до 612 миллионов долларов, и к настоящему моменту, по словам губернатора, приближается к отметке в 1 миллиард долларов. В первом полугодии 2017 года рост объема экспорта составил 36%. Свердловская область поставляет в Казахстан в основном металлургическую и машиностроительную продукцию. Кроме того, в январе был дан старт уникальному проекту уральского предприятия «Газпром трансгаз Екатеринбург»: в Астану была отправлена первая экспортная партия российского сжиженного природного газа. Всего же в рамках контракта, заключённого с казахстанским партнерами, до конца 2017 года в Республику планируется поставить 320 тысяч тонн сжиженного метана.
По словам Евгения Куйвашева, сотрудничество Свердловской области с Казахстаном не ограничивается только
Губернатор отметил также особую ценность опыта Казахстана по организации выставки ЭКСПО-2017 в Астане в свете продвижения заявки Екатеринбурга на право принимать всемирное ЭКСПО в 2025. Евгений Куйвашев напомнил, что Россия и Казахстан несколько лет назад включились в борьбу одновременно: Астана — за специализированную выставку, Екатеринбург — за универсальную.
«Мы рассчитываем, что наши казахстанские партеры поддержат нас в гонке за право проведения выставки ЭКСПО-2025. Астана с успехом провела специализированную выставку. И мы внимательно смотрели, как они готовились, и были на самой выставке», — сказал губернатор Свердловской области.