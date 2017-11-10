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07:57 (мск), источник: СуперОмск

В Омске стартовало публичное обсуждение бюджета-2018

Сегодня, 10 ноября, в Омском городском Совете проходят публичные слушания по бюджету города на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

В рамках слушаний с докладами выступят первые лица администрации города, а также все желающие, заблаговременно подавшие заявки. Кроме того, на обсуждении будут присутствовать депутаты Заксобрания и горсовета.

«Поступившие предложения будут рассмотрены на заседании финансово-бюджетного комитета 16 ноября», — дал старт слушаниям председатель данного комитета Юрий Федотов.

Как рассказала глава депфина Инна Парыгина, доходы городской казны составят 14 млрд 78 млн рублей, расходы — 14,85 млрд рублей, дефицит — 775 млн или 9,8%, что является предельным значением.

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