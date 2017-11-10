Место Александра Костенко в парламенте Приморья пока вакантно

Источник: VLADNEWS

Комитет по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморья, который возглавлял Александр Костенко, всё ещё остаётся без руководителя. Об этом сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе краевого парламента.

Пока точно неизвестно, когда будет выбран новый председатель комитета. Он может быть утверждён уже 16 ноября на внеочередном заседании парламента края, однако для этого необходимо решить ряд процедурных вопросов на заседании комитета, пояснили в пресс-службе. Так как сейчас всё внимание депутатов и комитета уделено рассматриваемому проекту бюджета, времени на утверждение нового председателя может не найтись. В связи с этим, сохраняется вероятность, что комитет по экономической политике и собственности останется без председателя до следующей сессии краевого парламента, которая запланирована на 29 ноября.

Кроме этого, Законодательное собрание края будет работать без одного депутата почти год. Как отметили в пресс-службе, выборы депутата по одномандатному округу № 6, который представлял Александр Костенко, будут проведены лишь в сентябре следующего года. Таким образом, фракция политической партии «Единая Россия» не только на время осталась без руководителя, но и уменьшилась. В пресс-службе регионального отделения партии не смогли оперативно прокомментировать, когда будет выбран новый руководитель фракции.