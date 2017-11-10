Место Александра Костенко в парламенте Приморья пока вакантно
Один из комитетов Законодательного собрания и фракция «Единой России» обезглавлены.
Один из комитетов Законодательного собрания и фракция «Единой России» обезглавлены.
Комитет по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморья, который возглавлял Александр Костенко, всё ещё остаётся без руководителя. Об этом сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Пока точно неизвестно, когда будет выбран новый председатель комитета. Он может быть утверждён уже 16 ноября на внеочередном заседании парламента края, однако для этого необходимо решить ряд процедурных вопросов на заседании комитета, пояснили в
Кроме этого, Законодательное собрание края будет работать без одного депутата почти год. Как отметили в
Напомним, Александр Костенко был назначен на этой неделе первым