Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров может стать сенатором
В Совете Федерации он может занять должность Сергея Попова.
В Совете Федерации он может занять должность Сергея Попова.
Сегодня, 10 ноября, «Известия» опубликовали информацию согласно которой
Виктор Назаров может стать преемником сенатора Сергея Попова, срок полномочий которого истекает в сентябре 2021 года. Комментарии, подтверждающие данную перестановку «Известиям» ни у Назарова, ни у Попова получить не удалось. Однако в Совете Федерации подобную информацию опровергли.
«Время формирования состава Совета Федерации закончилось, никаких новых изменений, досрочного сложения полномочий