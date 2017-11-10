Источник: РИА "Новости"

Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров может стать сенатором. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Сегодня, 10 ноября, «Известия» опубликовали информацию согласно которой губернаторы-отставники могут занять должности в Совете Федерации. В число претендентов на высокий пост попал и бывший губернатор Омской области Виктор Назаров.

Виктор Назаров может стать преемником сенатора Сергея Попова, срок полномочий которого истекает в сентябре 2021 года. Комментарии, подтверждающие данную перестановку «Известиям» ни у Назарова, ни у Попова получить не удалось. Однако в Совете Федерации подобную информацию опровергли.