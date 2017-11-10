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07:46 (мск), источник: АиФ Омск

Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров может стать сенатором

В Совете Федерации он может занять должность Сергея Попова.

Источник: РИА "Новости"

Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров может стать сенатором. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Сегодня, 10 ноября, «Известия» опубликовали информацию согласно которой губернаторы-отставники могут занять должности в Совете Федерации. В число претендентов на высокий пост попал и бывший губернатор Омской области Виктор Назаров.

Виктор Назаров может стать преемником сенатора Сергея Попова, срок полномочий которого истекает в сентябре 2021 года. Комментарии, подтверждающие данную перестановку «Известиям» ни у Назарова, ни у Попова получить не удалось. Однако в Совете Федерации подобную информацию опровергли.

«Время формирования состава Совета Федерации закончилось, никаких новых изменений, досрочного сложения полномочий из-за того, что кто-то должен прийти, мы не ожидаем. Никаких переговоров не ведется», — цитируют «Известия» слова председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

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