Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
07:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Дмитрий Медведев наградил три села и город Башкирии

Четыре муниципалитета республики одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», сообщает РБК со ссылкой на распоряжение премьер-министра России.

Всего победителями конкурса стали 18 муниципальных образований, между которыми распределили 40 миллионов рублей.

Башкирия получит премию в 5,2 миллиона рублей. Победителями стали Татышлинский, Зилаирский и Благоварский районы, а также город Октябрьский.

Город наградили дипломом III степени в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» среди городских округов и городских поселений. Призовой фонд составил 2,02 миллиона рублей, вопрос о распределении которых пока не решен.

Премия Акбулатовского сельсовета Татышлинского района составила 1,6 миллиона рублей, Зилаирского сельсовета Зилаирского района — 640 тысяч рублей, Первомайского сельсовета Благоварского района — 960 тысяч рублей. Села были отмечены Дипломами II и III степени также в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

В этом году Башкирия стала лидером среди регионов по количеству победителей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Флагманом дорожной отрасли Башкирии АО «Башкиравтодор» рулит просто «друг Хамитова»?
Шесть игроков «Салавата Юлаева», которые провалили первую половину сезона
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Путин прибыл на саммит АТЭС во Вьетнам
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Карьяла
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этаж
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Москва и Петербург лидируют по темпам падения цен на «элитку» в мире
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь