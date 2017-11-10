Дмитрий Медведев наградил три села и город Башкирии

Всего победителями конкурса стали 18 муниципальных образований, между которыми распределили 40 миллионов рублей.



Башкирия получит премию в 5,2 миллиона рублей. Победителями стали Татышлинский, Зилаирский и Благоварский районы, а также город Октябрьский.



Город наградили дипломом III степени в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» среди городских округов и городских поселений. Призовой фонд составил 2,02 миллиона рублей, вопрос о распределении которых пока не решен.



Премия Акбулатовского сельсовета Татышлинского района составила 1,6 миллиона рублей, Зилаирского сельсовета Зилаирского района — 640 тысяч рублей, Первомайского сельсовета Благоварского района — 960 тысяч рублей. Села были отмечены Дипломами II и III степени также в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».



В этом году Башкирия стала лидером среди регионов по количеству победителей.