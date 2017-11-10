Дмитрий Медведев наградил три села и город Башкирии
Четыре муниципалитета республики одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», сообщает РБК со ссылкой на распоряжение
Четыре муниципалитета республики одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», сообщает РБК со ссылкой на распоряжение
Всего победителями конкурса стали 18 муниципальных образований, между которыми распределили 40 миллионов рублей.
Башкирия получит премию в 5,2 миллиона рублей. Победителями стали Татышлинский, Зилаирский и Благоварский районы, а также город Октябрьский.
Город наградили дипломом III степени в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» среди городских округов и городских поселений. Призовой фонд составил 2,02 миллиона рублей, вопрос о распределении которых пока не решен.
Премия Акбулатовского сельсовета Татышлинского района составила 1,6 миллиона рублей, Зилаирского сельсовета Зилаирского района — 640 тысяч рублей, Первомайского сельсовета Благоварского района — 960 тысяч рублей. Села были отмечены Дипломами II и III степени также в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».
В этом году Башкирия стала лидером среди регионов по количеству победителей.