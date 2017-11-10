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08:09 (мск), источник: Kommersant.uz

Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОБСЕ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне, 9 ноября, принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

Источник: Kommersant.uz

Глава нашего государства поздравил видного швейцарского дипломата с назначением на высокий и ответственный пост, подчеркнув заинтересованность Узбекистана в более активном взаимодействии с ОБСЕ.

В нашей стране визит генерального секретаря ОБСЕ и его участие в предстоящей международной конференции в Самарканде рассматривают как подтверждение интереса со стороны организации к происходящим в Узбекистане кардинальным изменениям во всех сферах жизни, в том числе процессам демократизации, обеспечения прав, свобод и интересов человека, улучшения инвестиционного климата.

Томас Гремингер высоко оценил последовательные и конструктивные шаги Узбекистана по пути укрепления отношений с соседними странами, в том числе с Афганистаном. Генсек ОБСЕ выразил уверенность, что итоги беспрецедентного по числу участников и представительству предстоящего самаркандского форума позволят достичь новой динамики регионального сотрудничества, укрепят взаимопонимание и доверие в этом стратегически важном регионе.

Представитель ОБСЕ выразил готовность офиса организации в Узбекистане к совместной работе, обмену опытом и экспертному содействию в реализации проводимых в стране реформ и преобразований на долгосрочной основе.

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