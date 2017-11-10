Узбекистан, Казахстан и Туркменистан подписали договор о госгранице

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Сегодня в Самарканде подписан договор между Республикой Узбекистан, Республикой Казахстан и Туркменистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Трехсторонний документ подписали министры иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, Казахстана — Кайрат Абдрахманов и Туркменистана — Рашид Мередов.

Ранее посол Казахстана в Ташкенте Ерик Утембаев заявлял, что Узбекистан и Казахстан планируют решить все вопросы по демаркации государственной границы в этом году. По его словам, сегодня между странами в этом вопросе нет никаких проблем, остается просто пройти ряд этапов согласований, которые займут определенное время.

Дипломат также отмечал, что в плане демаркации границы Узбекистан и Казахстан продемонстрировали лучшую модель взаимоотношений, так как продвинулись по этим вопросам очень далеко.

Кроме того, в рамках сегодняшней встречи в Самарканде подписан еще один документ — Протокол об обмене грамотами о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

Сегодня в Самарканде открывается международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

Форум станет одним из важных практических шагов по реализации инициатив, озвученных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым с трибуны 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и направленных на обеспечение безопасности, социально-экономического процветания и укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии.