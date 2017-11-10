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08:01 (мск), источник: Sputnik

Добро пожаловать: Мирзиёев инициировал новые меры по развитию туризма

До конца декабря в международных аэропортах Узбекистана должны появиться туристические центры, предоставляющие информацию на иностранных языках о туристических маршрутах, гостиницах, развлекательных объектах.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал ряд новых мер по развитию туризма, выступая на внеочередной сессии Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов.

В частности, глава государства поручил Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» и Государственному комитету по развитию туризма до середины декабря этого года принять конкретные меры по повышению культуры обслуживания в аэропортах, проведению всех процедур оформления для туристов быстро и в удобных условиях.

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Кроме того, до конца декабря в международных аэропортах страны должны появиться туристические центры, предоставляющие информацию на иностранных языках о туристических маршрутах, гостиницах, развлекательных объектах, транспортных и других услугах.

«В Кабинет Министров в месячный срок должны быть представлены дополнительные меры по созданию возможностей для иностранных туристов в плане ознакомления с историей и образом жизни нашего народа, дальнейшему улучшению качества услуг. В частности, необходимо предусмотреть создание в Самарканде парка Амира Темура, а также историко-этнографической среды, в которой туристы могли бы почувствовать атмосферу эпохи Темуридов», — отметил глава государства.

По словам Мирзиёева, необходимо организовать по всей стране этнико-анимационные центры, демонстрирующие туристам интересные традиции узбекского народа, в частности, национальные блюда, изделия ремесленничества и богатую историю.

Еще одна интересная инициатива президента — организация посещения комплекса Имама Бухари узбекистанцами, отправляющимися в священный хадж и малый хадж. Сейчас в Самарканде идет строительство нового Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари. К этому проекту проявляется огромный интерес во всем исламском мире.

«Конечно, цель создания такого центра заключается не только в увеличении потока туристов, получении экономической выгоды. Основная цель — приобщение нашего народа, прежде всего молодежи, к священному наследию Имама Бухари, автора самого достоверного сборника хадисов, занимающего второе место после священного Корана, а также укрепление в сердцах наших соотечественников чувства национальной гордости», — заметил Мирзиёев.

Особое внимание планируется уделить и созданию новых маршрутов для развития внутреннего туризма. Для этого на системной основе будут организовываться экскурсии работников крупных хозяйственных объединений, бюджетных организаций и негосударственных некоммерческих организаций страны в Самаркандскую область.

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